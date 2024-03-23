Как избавиться от хронической тревожности: 5 советов от психолога, которые помогут каждому

Как распознать хроническую тревожность

"Каждый человек может иметь переживания, может "накрутить" себя с полуоборота и разволноваться. Если это эпизодические состояния или связанные с критическими, опасными реальными событиями - тревога имеет основания, оправдана. И тут мы скажем "тревожиться - нормально", - объясняет Голентовская.

Важно понять, когда тревога становится проблемой. А это происходит тогда, когда события как такового еще не произошло, а вы уже переживаете и беспокоитесь за возможность его реализации, катастрофичность последствий, к которым эта проблема приведет, за неизвестность, которая вас может постичь.

Признаки хронической тревоги

беспокойство и чувство пребывания "на грани"

сниженный уровень энергии

быстрая утомляемость

трудно сосредоточиться

раздражительность

напряжение в теле, чувство боли в мышцах

проблемы со сном

Что нужно знать о хронической тревожности (скриншот)

Как избавиться от хронической тревожности

"Начинайте с простого, что тревога не равна "я". Это лишь состояние и оно изменчиво. Нечего делать выводы о собственной личности только из-за тревожности, потому что это как минимум не справедливо", - говорит психолог.

Не пытайтесь избавиться от беспокойных мыслей, так как вы делаете их более атакующими.

Что нужно знать о хронической тревожности (скриншот)

Также Голентовская советует учиться замечать такие мысли, но не прилипать к ним и не принимать решения на их основе.

"Это навык, который нужно тренировать, иначе такие мысли будут "застревать" в голове и кошмарить вас. Ваше мнение - это еще не истина. Часто мы путаем свои предположения с реальными фактами", - говорит эксперт.

Она рекомендует сознательно замечать свои эмоции и проявлять внимательность к ним. Это необходимо, чтобы сформировать эффективные навыки эмоциональной регуляции.

"Творожные люди постоянно пытаются что-то сделать с этим состоянием, отсюда постоянная суета и зацикленность на этом. Некоторые пытаются избегать своих эмоций", - объясняет Голентовская.

Следует тестировать для себя новое поведение и делать наоборот по отношению своих привычных действий. Разрешайте переживаниям приходить и уходить, не зацикливайтесь на них.

"Так вы сможете убедиться, что не все состояния катастрофические, если не делать их центром своей жизни. Их можно выдерживать и воспринимать как фон. Как только вы перестаете держаться за свою тревогу, она уменьшается сама собой", - говорит психолог.

Как избавиться от тревоги (скриншот)