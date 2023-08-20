Как избавиться от второго подбородка без пластических операций: лайфхаки от косметолога
Причин появления второго подбородка - много. Иногда он возникает из-за лишнего веса, слабых мышц, физиологических особенностей конкретного человека или даже из-за привычки постоянно ходить с опущенной головой. Избавиться от этого косметического недостатка можно с помощью упражнений.
О том, как это сделать, рассказала косметолог Ольга Позднякова в Instagram.
Как убрать второй подбородок
Сначала разогрейте кожу - перетирайте ребром ладони подбородок так, как показано на видео. Тогда сделайте легкие пощипывания в зоне второго подбородка и под линией челюсти.
После этого возьмите складку от второго подбородка и "ведите" ее в сторону ушей, а затем опустите вниз.
"Эти упражнения можете делать через день с кремом или маслом для массажа и наслаждайтесь результатом", - говорит косметолог.
Также можно делать упражнения от второго подбородка. Прижимая язык к небу (10-15 раз) можно добиться следующих результатов:
- предупредить образование второго подбородка
- подтянуть овал лица
- сделать кожу более эластичной и упругой
Как убирать морщинки на подбородке
Морщинку на подбородке можно убрать, применяя скребок гуаша. Сначала смажьте кожу маслом для массажа или кремом. Затем выполните три подхода этих упражнений:
- пройдитесь круговыми движениями по морщине
- оберните скребок ребром и растягивайте мышцу
Также обязательно нужно избавиться от привычки опускать уголки рта.
"Последний пункт самый важный, всегда лучше убрать причины, чтобы потом не работать с последствиями", - отмечает Позднякова.
Раньше мы рассказывали о том, как избавиться от морщин на шее.
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