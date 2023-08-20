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Как избавиться от второго подбородка без пластических операций: лайфхаки от косметолога

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Воскресенье 20 августа 2023 07:03
Как избавиться от второго подбородка без пластических операций: лайфхаки от косметолога Как избавиться от второго подбородка (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Ольга Позднякова

Причин появления второго подбородка - много. Иногда он возникает из-за лишнего веса, слабых мышц, физиологических особенностей конкретного человека или даже из-за привычки постоянно ходить с опущенной головой. Избавиться от этого косметического недостатка можно с помощью упражнений.

О том, как это сделать, рассказала косметолог Ольга Позднякова в Instagram.

Как убрать второй подбородок

Сначала разогрейте кожу - перетирайте ребром ладони подбородок так, как показано на видео. Тогда сделайте легкие пощипывания в зоне второго подбородка и под линией челюсти.

После этого возьмите складку от второго подбородка и "ведите" ее в сторону ушей, а затем опустите вниз.

"Эти упражнения можете делать через день с кремом или маслом для массажа и наслаждайтесь результатом", - говорит косметолог.

Также можно делать упражнения от второго подбородка. Прижимая язык к небу (10-15 раз) можно добиться следующих результатов:

  • предупредить образование второго подбородка
  • подтянуть овал лица
  • сделать кожу более эластичной и упругой

Как убирать морщинки на подбородке

Морщинку на подбородке можно убрать, применяя скребок гуаша. Сначала смажьте кожу маслом для массажа или кремом. Затем выполните три подхода этих упражнений:

  • пройдитесь круговыми движениями по морщине
  • оберните скребок ребром и растягивайте мышцу

Также обязательно нужно избавиться от привычки опускать уголки рта.

"Последний пункт самый важный, всегда лучше убрать причины, чтобы потом не работать с последствиями", - отмечает Позднякова.

Раньше мы рассказывали о том, как избавиться от морщин на шее.

Читайте также о том, как убрать морщинки на лбу без применения уколов красоты.

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