Как повторить трендовый макияж Ким Кардашьян: блогерша поделилась лайфхаками (видео)

Как повторить макияж Ким Кардашьян

Сначала необходимо нанести тональный крем. Наносим его плотным слоем и растушевываем, чтобы перекрыть все неровности на коже.

Вместо румян блогерша предлагает воспользоваться своим лайфхаком - использовать коричневую помаду. Важно: делать это нужно на не припудренный тон. Наносим на скулы и растушевываем кистью, как на видео.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Далее наносим бронзер, который Ким Кардашьян использует довольно активно в своем макияже. Его используем для контуринга и чтобы придать лицу более загоревший вид. Наносим на скулы и затемняем периферию лица.

Центральная часть лица у Ким высветленная, поэтому берем светлый консилер. Наносим его под глаза, на спинку носа, лоб и подбородок. Тушуем все спонжиком.

Чтобы добавить блеск, используем хайлайтер - его необходимо нанести на верх скул, спинку и кончик носа.

В самом конце добавляем матирующую пудру, но наносим ее лишь там, где не были использованы сухие продукты.

Также необходимо подчеркнуть брови, которые у Ким Кардашьян очень красивые. С помощью карандаша рисуем натуральную форму.

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Межресничку также подчеркнем с помощью коричневого карандаша, растушевываем на подвижном веке кистью.

Приступаем к макияжу глаз: сверху наносим пыльно-розовый оттенок, на подвижное веко светлый оттенок, а на нижнее насыщенный коричневый. Темно-коричневым также имитируем растушеванную стрелку. В самом конце наносим тушь в несколько слоев.

Для губ используем коричневый карандаш - обводим по контуру, чтобы сделать их визуально объемнее. Затем наносим матовую помаду и сверху слегка припудриваем.