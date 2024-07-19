Как Полнолуние и Новолуние влияют на нашу жизнь. Астролог раскрыла всю правду

Лунные циклы - все фазы

Лунный цикл длится примерно 29.5 дней и состоит из восьми основных фаз:

Новолуние

Растущий полумесяц

Первая четверть

Растущая выпуклая луна

Полная луна

Убывающая выпуклая луна

Последняя четверть

Убывающий полумесяц.

Эти фазы, объясняет Лагуз, возникают из-за изменения освещения Луны Солнцем, которое мы наблюдаем с Земли. Две наиболее заметные и значимые фазы – это Новолуние и Полнолуние.

Правда ли, что Полнолуние приносит неудачи (иллюстрация: freepik.com)

Что нужно делать, когда наступает Новолуние или Полнолуние

"Новолуние - это фаза, когда Луна находится между Землей и Солнцем, и ее освещенная сторона повернута к нам. В это время на небе Луна практически не видна. Новолуние ассоциируется с новым началом. Это время для планирования, постановки целей и создания новых проектов", - объяснила астролог.

В период Новолуния люди могут испытывать снижение энергии, поэтому важно заботиться о своем отдыхе и здоровье. Это также хорошее время для медитации и самоанализа, рассказала Лагуз.

А Полнолуние наступает, когда Луна находится напротив Солнца, и ее диск полностью освещен. Это наиболее яркая фаза, и Луна видна всю ночь.

"Полная луна считается пиком лунного цикла, когда энергия максимально сильна. Это время завершения и кульминации. Все, что было начато в Новолуние, достигает своей реализации", - отметила Лагуз.

Как на людей влияет Новолуние (иллюстрация: freepik.com)

Именно Полнолуние, подчеркивает астролог, часто ассоциируется с усилением эмоций. Люди могут испытывать более сильные чувства, как положительные, так и отрицательные. У некоторых могут быть даже проблемы со сном в этот период.

Когда наступает Полнолуние, не рекомендуется принимать важные решения или делать серьезные операции, ведь можно потерять много крови.

"В общем, Лунные циклы, особенно Новолуние и Полнолуние, продолжают восхищать всех людей своей загадочностью и прямым влиянием на нашу жизнь. Знание об этих фазах может помочь нам лучше понимать себя, планировать свою жизнь и находить гармонию с естественными ритмами", - резюмировала Лагуз.