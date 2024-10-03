Как вернуть контроль над своим аккаунтом в социальной сети после взлома: полезные советы

Взлом аккаунта в социальной сети может стать серьёзной проблемой, угрожающей вашей личной информации и безопасности. Важно действовать быстро, чтобы вернуть контроль над своим профилем и минимизировать последствия взлома.

О том, как вернуть управление своим аккаунтом после взлома и предотвратить подобные инциденты в будущем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американскую организацию National Cybersecurity Alliance , которая специализируется в области кибербезопасности.

Действительно ли вы потеряли контроль над своим аккаунтом?

Возможно, вы получили уведомление по электронной почте или другими средствами о том, что ваш аккаунт в социальной сети был взломан. Не стоит принимать всерьез любое неожиданное срочное сообщение такого рода.

Кроме того, друг или подписчик может сообщить вам, что ваш профиль публикует или отправляет сообщения, которые кажутся необычными, например, о скидке на солнцезащитные очки.

Если вы подозреваете какое-либо подозрительное поведение, проверьте, можете ли вы войти в свой аккаунт в социальной сети. Если можете, немедленно выполните следующие действия:

Сбросьте свой пароль и сделайте его уникальным для аккаунта, длиной не менее 16 символов и состоящим из комбинации букв, цифр и символов

Включите многофакторную аутентификацию, которая добавляет новый уровень безопасности к вашему входу помимо пароля

Сообщите о происшествии на платформе - вы даже можете использовать скриншоты в качестве доказательства

Если вы использовали старый пароль для любого другого аккаунта, смените их и начните использовать менеджер паролей для создания и хранения всех ваших специальных, усиленных паролей

Свяжитесь с платформой

Если вы не можете войти в свой аккаунт, вам нужна помощь платформы социальной сети.

Посмотрите, можете ли вы сообщить о взломе аккаунта через веб-сайт платформы

Позвоните в службу поддержки клиентов социальной сети, если она есть

Следуйте инструкциям на странице "забыл свой аккаунт" или "восстановление аккаунта" платформы

Если первоначальное обращение на платформу не дает результатов, вы должны быть настойчивы. Делайте скриншоты всего, что публикует ваш взломанный профиль, или попросите своих подписчиков записать доказательства, чтобы вы могли лучше объяснить ситуацию.

Ограничьте ущерб

Как только вы вернетесь в свой ранее взломанный аккаунт в социальной сети, вам следует немедленно предпринять несколько действий:

Измените пароль для социальной сети на тот, который состоит из не менее 16 символов, уникален для аккаунта и представляет собой случайную комбинацию букв, цифр и специальных символов

Измените пароль любого аккаунта электронной почты, связанного с аккаунтом в социальной сети (например, адрес электронной почты для восстановления)

Если вы когда-либо повторно использовали пароль для своего бывшего аккаунта в социальной сети, измените его для всех остальных аккаунтов

Чтобы создавать, поддерживать и хранить все свои уникальные пароли, используйте менеджер паролей

Просмотрите недавнюю активность на странице вашего профиля и в настройках аккаунта:

Удалите все, что было опубликовано или отправлено хакером после создания записи

Проверьте, были ли изменены настройки конфиденциальности или безопасности и скорректируйте их в соответствии с вашим уровнем комфорта

Проверьте, какие устройства вошли в аккаунт, и запишите все подозрительное

Создайте записи обо всем через скриншоты. Вы можете отправить эти доказательства в социальную сеть или обратиться в правоохранительные органы.

Сообщите своей аудитории, что ваш аккаунт был взломан. Это лучший способ остановить любой репутационный ущерб, нанесенный вам хакером.

Наконец, просмотрите любые личные данные, которые были сохранены в аккаунте социальной сети, такие как номера кредитных карт или частные сообщения DM.

Эти данные были скомпрометированы, и вы можете захотеть предпринять дальнейшие шаги, например, связаться с эмитентом вашей кредитной карты, чтобы аннулировать ее.

Укрепите свои социальные сети

Чтобы предотвратить взлом вашего аккаунта в социальной сети киберпреступником, есть несколько рекомендаций. Даже если ваш аккаунт был взломан ранее, вы можете предпринять действия, чтобы значительно затруднить его повторный взлом.

Включите уведомления о доступе к аккаунту, чтобы знать, когда кто-то входит в ваш аккаунт.

Каждый пароль должен быть уникальным для аккаунта, иметь длину не менее 16 символов и представлять собой случайную комбинацию прописных букв, строчных букв, цифр и символов - используйте менеджер паролей для создания и хранения всех ваших паролей.

Включите MFA (многофакторная проверка) для всех платформ социальных сетей и любых других аккаунтов, которые это позволяют.

Регулярно проверяйте настройки конфиденциальности (примерно каждые несколько месяцев), включая проверку того, кто может видеть ваши сообщения.

Всегда будьте начеку в отношении попыток фишинга через электронную почту, личные сообщения и другие каналы связи - эти сообщения могут даже просить нажать на ссылку для "подтверждения" вашего пароля, но вместо этого вы должны перейти на веб-сайт платформы.

Удалите аккаунты в социальных сетях, которые вы больше не планируете использовать, чтобы они не могли быть оживлены хакером.