Как вернуть идеальный белый цвет пожелтевшему пластику

Причины пожелтения пластика

Пластик желтеет под влиянием нескольких природных факторов. Основными причинами являются воздух, время и солнце, изменяющие молекулярный состав материала.

Впоследствии его цвет становится желтоватым из-за окисления, а частое использование ускоряет этот процесс. Солнечный свет и высокие температуры приводят к пожелтению пластика, особенно под влиянием ультрафиолетовых лучей.

Использование перекиси водорода

Перекись водорода - это эффективное средство для отбеливания пластика. Она подходит для всех пластиковых изделий, в частности, для мебели на открытом воздухе.

Замочите предмет в полиэтиленовом пакете с перекисью и выставьте на солнце на несколько часов, затем промойте водой. Этот метод возвращает пластику его первоначальный цвет и блеск.

Отбеливатель для сильного загрязнения

В случае сильного пожелтения можно использовать отбеливатель. Однако важно использовать этот метод осторожно, избегая контакта с кожей и одеждой.

Замочите пластиковый предмет в смеси отбеливателя и воды, оставьте на время, а затем промойте. Этот метод не подходит для пластиковых контейнеров для еды.

Лимонный сок

Лимонный сок известен своими природными отбеливающими свойствами. Замочите пластиковый предмет в лимонном соке и оставьте на солнце на несколько часов. После этого натрите мыльной водой и смойте.

Белый уксус

Белый уксус - это безопасное и эффективное средство для отбеливания пластиковых контейнеров, особенно контактирующих с пищей. Смешайте уксус с водой, нанесите раствор на пластик и оставьте на несколько минут. После этого протрите поверхность и смойте чистой водой для лучшего результата.

Пищевая сода

Пищевая сода также отлично справляется с желтизной на пластике. Подготовьте пасту из соды и воды и нанесите на поверхность щеткой. Оставьте на время, а затем смойте уксусом. Этот способ восстанавливает блеск и свежесть пластика.

Зубная паста и соль

Зубная паста – еще одно доступное средство для отбеливания пластика, особенно электронных аксессуаров. Нанесите ее на желтые пятна и потрите щеткой. Для более стойких пятен также подходит соль: вотрите ее во влажную поверхность до исчезновения загрязнений.