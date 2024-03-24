Как пройти медицинские обследования без направления от семейного врача: важное разъяснение

Пациенту необходимо иметь е-направление, чтобы получить бесплатные плановые консультации у узких специалистов или пройти инструментальные обследования и анализы, или получить услуги по реабилитации и т. д. Несмотря на распространенное мнение, такое направление может выписать не только семейный врач.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию НСЗУ в Facebook .

Кто может выдавать е-направление

"Электронные направления могут выписывать как врачи первичной помощи, так и врачи-специалисты. Такая техническая возможность доступна всем без исключения врачам, работающим в электронной системе здравоохранения", - говорят в НСЗУ.

В ведомстве отмечают, что е-направление выписывает тот врач, который принимает решение о необходимости проведения дополнительных обследований - консультаций, лабораторных исследований и т. п.

"Если врач узкой специализации (онколог, хирург, кардиолог или др.) определяет, что для оценки состояния здоровья, подтверждения или опровержения диагноза пациента необходимы определенные обследования, он должен сам сформировать электронное направление в ЕСОЗ. Также и лечащий врач не должен отправлять пациента по направлению к семейному врачу", - говорят медики.

По их словам, такой подход ориентирован на потребности пациентов и ускоряет получение ими нужных медицинских услуг.

Какие нюансы нужно учесть

"Семейный врач (терапевт, педиатр) не может выдавать е-направление на обследование, которое назначил другой врач. Поэтому, направлять пациента в указанном случае на уровень первичного звена, чтобы семейный врач выписал е-направление или, к примеру, е-рецепт, нецелесообразно", - объясняют в НСЗУ.

Если врач-специалист отказывается выписывать электронные направления на те обследования, которые сам назначил и отправляет пациента или его родных по е-направлениям на назначенные обследования к семейному врачу, необходимо обратиться к руководителю медицинского учреждения.

Если этот вопрос не удалось решить в больнице, проконсультируйтесь с оператором контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77 по оформлению соответствующей жалобы.

К каким врачам можно обратиться без направления

"Помните, к некоторым врачам-специалистам можно обратиться без направления. Это, в частности: гинеколог, психиатр, стоматолог, нарколог, фтизиатр. Без направления можно обратиться к врачу, у которого пациент находится под контролем для лечения хронических заболеваний", - говорят в службе.

Также не нужно каждый раз получать направление к лечащему специалисту, у которого пациент проходит лечение. Кроме того, для получения экстренной медицинской помощи пациенту не нужно ни направление, ни декларация с врачом.