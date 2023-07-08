Как помыть любые жалюзи, не снимая их с окна

Почти у каждого дома есть жалюзи и владельцы точно знают, как быстро на них собирается пыль. Однако очистить их не так просто. Есть действенный способ, который поможет эффективно очистить жалюзи, при этом снимать их не нужно.

Как очистить жалюзи прямо на окнах - читайте ниже.

Как вымыть обычные жалюзи

Разберем способ чистки из пластика или алюминия. Они быстро впитывают грязь, поэтому их периодически нужно мыть.

Для способа необходимо сделать эффективное моющее средство.

На 3 литра воды нужно взять 3 столовых ложки тертого мыла, ложку средства для посуды, а также аналогичное количество геля для стирки. Желательно подготовить очищающее средство. Как только все компоненты будут смешаны, можно переходить к чистке.

Сначала нужно протереть сухой тряпкой. Далее на жалюзи нужно нанести раствор и оставить на несколько минут, но не допуская высыхания. За это время грязь размокнет и ее легко будет убрать.

В конце останется только вытереть мягкой влажной губкой и протереть сухой салфеткой, чтобы убрать остатки пыли.

Способ для жалюзи из ткани

Для этого нужно свернуть жалюзи из ткани и положить в таз с моющим раствором на 15 минут.

Затем загрузите рулон в мешок для стирки или старую наволочку и положите в машинку. Стирать жалюзи нужно при низкой температуре в деликатном режиме без отжима.

Как очистить деревянные или бамбуковые

Важно помнить, что такие жалюзи мыть вообще нельзя - под воздействием влаги они набухают и деформируются. Лучше очищать жалюзи сухой тряпкой или пылесосом, предварительно полностью закрыв их.

Затем откройте и снова протрите тряпкой каждую отдельную составляющую. В конце обработайте конструкцию спреем-антистатиком, чтобы пыль меньше на них садилась.