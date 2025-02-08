Как "полетать" онлайн в космосе с астронавтами МКС и почувствовать себя на борту станции

Современные технологии позволяют нам увидеть нашу планету с невероятной перспективы. Круглосуточная 4K-трансляция Земли с МКС - это невероятная возможность увидеть нашу планету из космоса.
Где можно смотреть онлайн-трансляцию Земли с МКС вместе с астронавтами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NASA.
Трансляция с МКС имеет не только развлекательную, но и научную ценность. Она позволяет ученым наблюдать за изменениями на поверхности Земли, такими как погодные условия, природные катастрофы и изменения в экосистемах.
Кроме того, трансляция вдохновляет людей на изучение космоса и повышает интерес к научным исследованиям.
Лучший способ "полетать" в космосе вместе с астронавтами МКС - это официальный канал NASA на YouTube. Именно там ведется круглосуточная трансляция.
Также трансляцию можно искать на сайтах, которые рассказывают о последних космических исследованиях и новостях - например, на сайте NASA или на сайте компании SEN.
Во время трансляции можно увидеть различные природные явления и объекты. Это могут быть световые бури, полярные сияния, ураганы и другие погодные явления.
Также можно наблюдать за городами и их световым загрязнением, большими водоемами и горами. Иногда в кадр попадают космические аппараты или даже другие планеты.
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