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Как "полетать" онлайн в космосе с астронавтами МКС и почувствовать себя на борту станции

Где смотреть круглосуточную трансляцию с МКС (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Современные технологии позволяют нам увидеть нашу планету с невероятной перспективы. Круглосуточная 4K-трансляция Земли с МКС - это невероятная возможность увидеть нашу планету из космоса.

Где можно смотреть онлайн-трансляцию Земли с МКС вместе с астронавтами, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NASA.

Трансляция с МКС имеет не только развлекательную, но и научную ценность. Она позволяет ученым наблюдать за изменениями на поверхности Земли, такими как погодные условия, природные катастрофы и изменения в экосистемах.

Кроме того, трансляция вдохновляет людей на изучение космоса и повышает интерес к научным исследованиям.

Где смотреть

Лучший способ "полетать" в космосе вместе с астронавтами МКС - это официальный канал NASA на YouTube. Именно там ведется круглосуточная трансляция.

Также трансляцию можно искать на сайтах, которые рассказывают о последних космических исследованиях и новостях - например, на сайте NASA или на сайте компании SEN.

 

Что можно увидеть

Во время трансляции можно увидеть различные природные явления и объекты. Это могут быть световые бури, полярные сияния, ураганы и другие погодные явления.

Также можно наблюдать за городами и их световым загрязнением, большими водоемами и горами. Иногда в кадр попадают космические аппараты или даже другие планеты.

Интересные факты

  • Трансляция ведется с камер, установленных на внешней поверхности МКС.
  • МКС совершает полный оборот вокруг Земли примерно каждые 90 минут, поэтому картинка постоянно меняется.
  • Иногда трансляция может прерываться из-за технических проблем или изменения орбиты станции.
  • Камеры, которые используются для трансляции, имеют высокое разрешение и могут передавать изображение даже в темное время суток благодаря инфракрасным фильтрам.
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