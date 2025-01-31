Это просто космос! Сколько стоит в 2025 году билет на полет за пределы нашей планеты

Еще десятилетия назад полет в космос казался фантастикой, доступной только астронавтам. Сегодня же все больше людей могут позволить себе такой уникальный опыт - при условии, что у них есть несколько миллионов или даже сотен тысяч долларов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, сколько стоит такое путешествие, что нужно для полета и с какими рисками придется столкнуться.

Сколько стоит полететь в космос в 2025 году?

Главный вопрос для будущего космического туриста - стоимость. Если вы мечтаете хотя бы на несколько минут ощутить невесомость, то суборбитальный полет с Virgin Galactic или Blue Origin обойдется примерно в 250 000-450 000 долларов. Например, Blue Origin уже совершала такие полеты, и среди пассажиров был даже 90-летний Уильям Шатнер, известный по роли капитана Кирка в "Звездном пути".

Для тех, кто хочет больше, есть орбитальные путешествия. Например, компания Axiom Space предлагает неделю на Международной космической станции (МКС) за 55 миллионов долларов. А если вам этого мало - можно отправиться еще дальше.

SpaceX планирует коммерческие полеты вокруг Луны, которые оцениваются в сотни миллионов долларов. Поэтому космос становится ближе, но все еще остается развлечением для избранных.

Космические туристы (фото: Википедия)

Что нужно, чтобы стать космическим туристом?

Иметь деньги - еще не все. Космические компании выдвигают строгие требования к здоровью пассажиров. Перед полетом туристы проходят медицинское обследование, ведь серьезные проблемы с сердцем, давлением или опорно-двигательным аппаратом могут стать препятствием.

Кроме этого, нужно пройти обучение и подготовку. Например, будущих пассажиров SpaceX и Axiom Space тренируют в специальных центрах, где они привыкают к условиям невесомости и учатся действовать в чрезвычайных ситуациях. Тренировки могут длиться от нескольких дней (для коротких полетов) до нескольких месяцев (если вы летите на МКС).

Какие риски и трудности ждут туристов?

Космический полет - это не только увлекательный опыт, но и серьезное испытание для организма. Нагрузки во время запуска и посадки могут быть очень сильными, особенно для людей, которые не привыкли к экстремальным условиям.

Еще один важный момент - невесомость. Она может вызвать космическую болезнь, которая напоминает сильное морское укачивание. Даже опытные астронавты часто страдают от тошноты, головной боли и дезориентации в первые дни пребывания на орбите.

Не стоит забывать и о радиации. В космосе уровень радиационного излучения намного выше, чем на Земле, что может влиять на здоровье, особенно при длительных полетах. Кроме того, существует риск технических неисправностей, ведь даже самые современные космические корабли не застрахованы от поломок.

Так выглядит Земля из модуля Axiom (фото: Википедия)

Станет ли космический туризм более доступным в будущем?

Хотя сегодня космос - это роскошь, в будущем ситуация может измениться. Частные компании активно работают над тем, чтобы снизить стоимость полетов. Например, Starship от SpaceX разрабатывается с учетом возможности перевозки большого количества людей, что потенциально удешевит путешествия.

Есть также концепции орбитальных отелей. Axiom Space планирует открыть коммерческий космический модуль уже в ближайшие годы, а Orbital Assembly Corporation мечтает построить космическую станцию, которая сможет принимать туристов, как обычный отель.

Если технологии будут развиваться такими же темпами, то через 10-20 лет билет в космос может стоить меньше 50 000 долларов. А пока что космический туризм остается эксклюзивным развлечением для миллиардеров, но кто знает - возможно, уже в следующие десятилетия мы все сможем почувствовать, каково это, увидеть Землю с высоты 400 км.