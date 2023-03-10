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Как улучшить скорость Wi-Fi в доме: используйте "правило 10 секунд"

Как улучшить сигнал Wi-Fi (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Беда многих квартир или домов - плохой сигнал Wi-Fi. Чтобы улучшить скорость, следует придерживаться нескольких советов.

Об этом пишет Sante Plus.

Как правильно перезагружать

Все знают, что время от времени нужно перезагружать модем, чтобы улучшить сигнал. Также нужно знать, что должен пройти определенный промежуток времени после того, как снова включать роутер. Это нужно для того, чтобы перезапуск произошел правильно.

Специалисты рекомендуют воспользоваться правилом "10 секунд". Специалисты рекомендуют подождать 10 секунд, прежде чем снова включать роутер. Все потому, что такое устройство оснащено своего рода батарейками, питающими устройство некоторое время. Поэтому обычно для полного отключения требуется 10 секунд.

Как улучшить связь

Переместите роутер

Простое изменение расположения роутера может реально изменить скорость беспроводной связи и передачу. Следует убедиться, что модем не заставлен мебелью или не спрятан в месте, где он не сможет правильно выполнять свою миссию.

Избегайте установки под шкафом или внутри ящика. Лучше всего его устанавливать посредине дома, тогда сигнал будет хорошим.

Покрутите антену

Если вы находитесь в одной комнате с роутером, то состояние антенны почти никак не отразится на сигнале, но если вы идете в другие комнаты, то есть смысл покрутить и выставить антенны. Если у роутера есть внешняя антенна, крутите ее, как можете, проверяйте сигнал.

Если у роутера сразу две или три антенны, разместите одну антенну вертикально, другую под большим углом. Необходимо найти наилучшее положение антенн.

Раньше мы сообщали, как часто нужно менять пароль от Wi-Fi.

Также мы писали, как не стать жертвой хакеров через Wi-Fi.

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