Как улучшить работу мозга. Вот шаги, которые вам нужно сделать

Главные правила

Определитесь с вашими любимыми делами

Создайте список из 10 ваших любимых блюд. Будьте честны с собой. Если одним из таких блюд является, например, пицца, не обязательно его исключать из рациона. Есть много способов сделать пиццу более здоровой и вкусной: используйте тонкую цельнозерновую корочку, простые начинки, такие как свежая моцарелла и базилик, ограничивайте размер порций и т.д. Если ваше любимое блюдо - картофель фри, возможно, пора ограничить его потребление и наслаждаться не чаще, чем раз в две-три недели.

Что лучше исключить

Если вам не нравится, например, капуста, не заставляйте себя ее есть. Найдите здоровые продукты, которые вам подходят, и не заставляйте себя есть то, что вам не нравится. Избегайте жареных блюд, сладких десертов и обработанных пищевых продуктов. Если вы не можете полностью исключить эти продукты, старайтесь потреблять их как можно реже.

Составьте график питания

Если вы действительно не можете есть утром, не делайте этого. Но сосредоточьтесь на небольших изменениях в расписании, чтобы не употреблять основную часть калорий поздно вечером. Если вам этого достаточно, ешьте 2-3 раза в день. Если вы любите перекусы, распределите калории на 4-5 меньших приема пищи. Следите за весом. Частые перекусы могут способствовать набору веса и мешать достижению успеха в усилиях по уменьшению веса.

После определения своих предпочтений и привычек, пора подумать о продуктах, которые приносят пользу мозгу, улучшают концентрацию и минимизируют скачки сахара в крови, которые могут нанести вред попыткам овладеть новыми навыками или языками.

Какие продукты нужно добавить в меню

Найдите способы включить следующие продукты в ваше меню:

Яйца. Простой способ получить витамины группы В, улучшающие когнитивные способности и память.

Авокадо. Этот плод не только вкусен, но и полон полезных жиров, которые помогут дольше оставаться сытыми и снизить уровень вредного холестерина.

Ягоды. Черника, малина, клубника и другие ягоды содержат мощные антиоксиданты, уменьшающие воспаление в организме и мозге.

Рыба. Является одним из лучших природных источников жирных кислот Омега-3, которые имеют решающее значение для поддержания здоровья мозга. Выбирайте лосось, треску, сардины, форель и т.д.

Орехи. Один из лучших доступных продуктов с большим количеством витамина Е, улучшающий память и полезными жирами, которые обеспечивают сытость, но не тяготят.

Темный шоколад. Чтобы удовлетворить свою тягу к сладкому и быть здоровым, ищите шоколад, содержащий не менее 60-70% какао.

Фасоль. Существует более 70 видов этого источника белка и клетчатки. Добавляйте фасоль в салаты, тушеные блюда, рис и т.д.

Шпинат. Это лучший растительный источник витамина К и железа, которые имеют решающее значение для поддержания энергии и нормального функционирования организма.

Сок. Если вам нравится фруктовый сок, отдавайте предпочтение натуральному, без добавленных сахаров. Ограничь его количество до 200 мл в день.