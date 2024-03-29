Как улучшить яйценоскость кур: лучшие советы

Оптимальный рацион кур

По мнению специалистов, дневной рацион кур-несушек должен состоять из:

зерна (пшеница, кукуруза, ячмень, овес, рожь)

комбикорма (из овощных смесей, зеленых смесей, специальных мешанок и т.п.)

зелени (свежая трава, ботва овощей, крапива, одуванчик, люцерна, клевер, зелень гороха и фасоли и т.п.)

овощей (картофель, свекла, капуста)

минерально-витаминных прикормок

Часть суточной нормы зерна советуют пропаривать или проращивать - для лучшего усвоения.

Кроме того, часть указанной нормы зерна можно замещать:

пшеничными отрубями

просом

подсолнечным жмыхом

Когда и как кормить кур

Если кормить кур правильно, они могут нестись в течение целого года. Однако для этого необходимо правильно составить рацион и режим их питания.

Эксперты отмечают, что взрослых домашних кур-несушек следует кормить два раза в день. При этом каждая порция пищи должна включать в себя все необходимые для птиц элементы.

Молодых же кур (около 48 недель) можно кормить даже 3-4 раза в день.

Первое кормление следует осуществлять рано утром - когда птицы только проснулись, или когда вы включаете им свет.

В это время суток лучше всего дать влажную мешанку (вареный картофель, молотое зерно, костную муку или толченую скорлупу, пищевые отходы, соль).

Вечером несушкам необходимо есть примерно за час до сна или до выключения света.

Этот прием пищи должен содержать цельное зерно и всю ту пищу, которую птицы "недобрали" за целый день.

При этом разное зерно не рекомендуется "смешивать" в одно кормление, поскольку куры будут выбирать из еды только то, что им больше нравится.

Лучше всего чередовать зерно кормление за кормлением, или же день за днем: сегодня - пшеницу, завтра - овес, послезавтра - просо и т.д.

Приблизительный дневной рацион

Для того чтобы куры хорошо неслись, их суточный рацион может быть ориентировочно таким:

зерно - около 120 граммов

костная мука - около 2 граммов

влажная мешанка - около 30 граммов

вареный картофель - около 100 граммов

жмых - около 7 граммов

мел - 3 грамма

соль - около 0,5 граммов

дрожжи - около 1 грамма

В целом, на каждую курицу в одно кормление должно приходиться около 120-150 г корма (если они питаются дважды в день).

Опытные птицеводы советуют также засекать время при каждом кормлении и убирать остатки пищи через 30-40 минут после подачи. При этом птицам можно давать практически неограниченное количество пищи.