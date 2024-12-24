Как не поправиться во время зимних праздников: 6 крутых советов от топового тренера

Будьте активными

Физическая активность - ваш лучший союзник в борьбе с лишними калориями. Гуляйте пешком, катайтесь на санках, лепите снеговиков или выполняйте упражнения дома. Чем больше двигаетесь, тем больше калорий тратит организм.

Ешьте, когда вы только голодны

Праздники - не повод есть безостановочно. Перед тем как взять очередное блюдо, спросите себя: "Действительно ли я голоден?" Ешьте только тогда, когда организм в этом нуждается.

Начинайте с сытных, но легких блюд

В начале трапезы выбирайте менее калорийную пищу: овощные салаты, фрукты, нежирное мясо или рыбу. Это поможет заполнить желудок и уменьшит желание переедать высококалорийные блюда, такие как оливье или торт.

Попробуйте периодическое голодание

Если вас пригласили на ужин, например, в 19:00, попробуйте не есть с самого утра. Так вы не превысите суточную норму калорий, порадуете хозяев хорошим аппетитом и не навредите фигуре.

Компенсируйте праздничные дни буднями

Праздники сменяются буднями, которые можно использовать для компенсации. В праздничные дни позволяйте себе немного больше, но в будние дни уменьшайте количество пищи и увеличивайте активность. Так вы сохраните баланс.

Выбирайте алкоголь с умом

Алкоголь также содержит калории, особенно сладкие коктейли или десертные вина. Лучше отдать предпочтение сухому вину или крепким напиткам, таким как водка или коньяк, но не злоупотреблять.

Праздники - это не повод нарушать баланс питания. Помните, что их суть - в общении, тепле и радости. Еда должна быть частью празднования, а не его основой. Следуя этим простым правилам, вы сможете провести зимние праздники с удовольствием, сохранить здоровье и хорошую форму.