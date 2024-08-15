Как преодолеть бессонницу естественными способами

Бессонница - это то, что превращает жизнь в ад. Даже многие болезни не могут так быстро и "качественно" испортить все - от физического состояния до настроения. Но начинать употреблять медикаменты для борьбы с бессонницей - не очень хорошая идея. Какие есть действенные методы уснуть без таблеток?
РБК-Украина (проект Styler) дает вам полезные советы, как быстро заснуть и выспаться с помощью натуральных способов и методик.
Бессонница - это не просто неприятность, а серьезная проблема, которая может иметь негативные последствия для здоровья и качества жизни. Постоянное недосыпание вызывает физическое и эмоциональное истощение, что затрудняет выполнение повседневных задач и снижает общую производительность.
Вот несколько основных проблем, которые могут вызвать бессонницу:
Бессонница - это проблема, которую нельзя игнорировать. Она влияет на все аспекты жизни и требует внимания и лечения для улучшения сна и общего самочувствия. Вот какие есть методы, помогающие заснуть.
Создание комфортной среды
Темнота и тишина в комнате значительно способствуют быстрому засыпанию. Уютная постель, правильная температура и свежий воздух делают процесс засыпания более легким. Использование специальных масок для сна или беруш может помочь уменьшить внешние раздражители.
Релаксация и успокоение
Перед сном важно расслабиться, используя технику глубокого дыхания или медитацию. Прием теплой ванны или душа помогает снизить напряжение и настроиться на сон. Спокойное чтение книги или прослушивание спокойной музыки тоже способствует успокоению.
Если не удается заснуть, лягте на спину и попробуйте ощутить вес каждой части тела. Расслабьте не только руки, ноги и туловище, но и шею, пальцы, глаза, скулы. Это поможет достичь состояния полного покоя.
Регулярный режим дня
Соблюдение четкого графика сна помогает регулировать биологические часы организма. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время, даже в выходные дни. Это помогает организму лучше приспосабливаться к режиму и быстрее засыпать каждый вечер.
Контроль дыхания
Эта техника помогает снизить уровень адреналина и расслабиться. Удобно ложитесь, полностью выдохните воздух из лёгких (может появиться легкий свист), затем медленно вдыхайте через нос в течение 4 секунд.
Задержите дыхание на 7 секунд, после чего плавно выдыхайте через рот, опять же со свистом в течение 8 секунд. Повторяйте несколько раз - это отличный способ бороться с бессонницей.
Продукты, богатые триптофаном
Продукты, содержащие триптофан, оказывают положительное влияние на настроение, аппетит и сон. Они помогают производить серотонин, что способствует улучшению качества сна. Больше всего этой аминокислоты содержат бобовые, семена тыквы, грецкие орехи, соевые бобы, а также белое мясо курицы и индейки.
Продукты, содержащие мелатонин
Мелатонин, присутствующий в некоторых продуктах, помогает регулировать внутренние часы организма. Вишня и черешня, богатые этим гормоном, могут помочь улучшить сон, особенно у пожилых людей. Другие источники мелатонина - виноград, зеленые листовые овощи, кукуруза и рис.
Продукты, богатые магнием
Магний важен для успокоения мышц и нервной системы, что делает его необходимым для хорошего сна. Орехи, особенно миндаль, гречка и морская капуста, содержат значительное количество этого микроэлемента.
Продукты с высоким гликемическим индексом
Продукты с высоким гликемическим индексом, такие как жасминовый рис, способствуют быстрой засыпке. Они вызывают стремительный приток энергии, что затем сменяется сонливостью. Соленые кренделя и крекеры также могут вызвать подобный эффект.
Травяной чай
Травяной чай, в частности ромашковый, способствует успокоению нервной системы и расслаблению мышц. Он содержит глицин, снимающий мышечное напряжение и помогающий быстро заснуть.
Морепродукты
Морепродукты, такие как тунец и лосось, богаты витамином В6, который помогает организму производить мелатонин и серотонин. Креветки и лобстеры содержат триптофан, что также способствует лучшему сну. Употребление морепродуктов перед сном помогает снизить тревожность и улучшить качество сна.
Молочные продукты
Молочные продукты способствуют усвоению триптофана и помогают производить мелатонин, необходимый для здорового сна. Кальций, присутствующий в молочных продуктах, помогает также нормализовать мышечную деятельность.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания NHS, WebMD, Sleep Foundation.