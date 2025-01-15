Как почистить смесители в ванной и на кухне: будут сиять без химии и уксуса

Почему появляется налет на смесителях?

Налет на смесителях в ванной комнате и на кухне - это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Основная причина его появления скрывается в составе воды, а также в ежедневном использовании сантехники. Рассмотрим подробнее факторы, способствующие образованию налета.

Жесткая вода. Наиболее весомой причиной является повышенная жесткость воды. Это означает, что в воде содержится большое количество растворенных минералов, таких как кальций (Ca) и магний (Mg), а также их соединения - карбонаты, бикарбонаты и сульфаты. Когда вода высыхает на поверхности смесителя, эти минералы остаются, образуя твердый белый или сероватый налет, известный как известковый налет или накипь. Чем выше жесткость воды, тем быстрее и интенсивнее образуется налет.

Мыло и другие средства гигиены. Остатки мыла, геля для душа, шампуня и других средств гигиены, смешиваясь с водой, также оседают на поверхности кранов, образуя липкий налет. Взаимодействие с минералами: Эти остатки могут взаимодействовать с минералами в жесткой воде, усиливая образование налета и делая его более устойчивым.

Остатки зубной пасты. Зубная паста, особенно содержащие фтор и другие минеральные вещества, также могут оставлять белые пятна и налет на смесителях, особенно возле раковины в ванной комнате.

Недостаточное вытирание насухо. После каждого использования смесителя на его поверхности остаются капли воды. Испаряясь, вода оставляет минеральные отложения, которые со временем накапливаются и образуют налет. Регулярное вытирание смесителя насухо помогает предотвратить этот процесс.

Устаревшие трубы. В старых водопроводных трубах может происходить коррозия, в результате чего в воду попадают дополнительные частицы металлов, которые также могут способствовать образованию налета на сантехнике.

Нечастое пользование кранами. Если смесителем пользуются нечасто, вода в нем может застаиваться, что способствует оседанию минералов и образованию налета.

Чистый смеситель сразу украшает кухню или ванную комнату (фото: Freepik.com)

Почему стоит избегать агрессивной химии и уксуса?

Многие химические средства содержат агрессивные вещества, которые могут повредить покрытие смесителей (хром, никель и т.д.), вызвать коррозию и раздражение кожи.

А что касается уксуса, то хоть он и является эффективным средством для удаления известкового налета, однако его концентрированная кислота может повредить некоторые материалы и еще и в придачу оставить неприятный запах.

Какие же есть эффективные и безопасные методы очистки смесителей?

Лимонный сок или лимонная кислота

Разрежьте лимон пополам и протрите им загрязненные участки смесителя. Или растворите лимонную кислоту в теплой воде (1-2 столовые ложки на стакан) и нанесите раствор на смеситель с помощью губки или тряпки. Оставьте на 10-15 минут, смойте водой и протрите насухо.

Хозяйственное мыло

Натрите хозяйственное мыло на терке и растворите его в теплой воде. Нанесите мыльный раствор на смеситель с помощью губки или тряпки. Потрите загрязненные участки и тщательно смойте водой. Протрите смеситель насухо.

Фольга

Скомкайте кусочек алюминиевой фольги в шарик. Потрите этим шариком загрязненные участки смесителя. Фольга действует как мягкий абразив, эффективно удаляя налет. Смойте остатки водой и протрите насухо.

Газированная вода

Смочите тряпку газированной водой и протрите поверхность. Углекислый газ помогает растворить налет и вернуть крану блеск.

Кожура банана

Неожиданный, но действенный метод. Внутренней стороной кожуры потрите кран. Натуральные масла и кислоты, которые содержатся в кожуре, помогают очистить металлическую поверхность.

Важно! Перед использованием любого метода очистки, протестируйте его на небольшом незаметном участке смесителя, чтобы убедиться, что он не повредит покрытие. Используйте мягкие губки и тряпки, чтобы не поцарапать поверхность смесителя. Не используйте абразивные чистящие средства, такие как металлические щетки или порошки, поскольку они могут повредить покрытие.

Что делать для профилактики загрязнений?