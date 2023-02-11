Как побороть стресс: ежедневные действенные техники для успокоения
Стресс - это нормальная реакция организма на трудности, страх и угрозу и другие небытовые эмоции. С чувством стресса человек сталкивается чуть ли не каждый день, просто он влияет на него разным образом. Однако каким бы ни был стресс, следует уметь правильно себя успокаивать и преодолевать тревожное состояние.
Действенными техниками для снижения уровня стресса делятся в Telegram-канале Минздрава Украины.
Заземление
Суть этой техники состоит в том, что вам необходимо переключиться от эмоций к действиям. Таким образом, мозг перестанет сосредотачиваться на том, что ему страшно, а начнет подавать сигналы телу действовать.
- Опишите помещение вокруг себя.
- Расскажите, где вы находитесь, кто рядом с вами.
- Попробуйте назвать предметы, которые вы видите вокруг, коснитесь их, попробуйте по вкусу или понюхайте, если есть возможность.
Техника заземление очень эффективна даже в борьбе с паническими атаками и не занимает много времени.
Сняться с "крючка"
"Крючок" - это навязчивая тяжелая мысль, которая не дает вам покоя. Это может быть что угодно, что когда-то сделало вам больно: осуждение, оскорбление, насмешка и т.д. Также может не покидать какой-нибудь сильный эмоциональный момент, который вы пережили.
Как выбросить "крючок" из головы:
- Поймите, что эти мысли и чувства отвлекают вас. Обратите таким образом на них внимание.
- Попытайтесь мысленно или вслух назвать те эмоции, что вы испытываете прямо сейчас.
- Переведите фокус внимания на то, чем сейчас занимаетесь. Используйте технику заземление.
Ежедневные техники для снижения уровня стресса (фото: Freepik)
Действуйте согласно своим ценностям
Ценности указывают нам на то, какими людьми мы хотим быть, как относимся к себе и другим, каким образом стремимся достигать целей. Поэтому в необычных ситуациях следует поступать так, как считаете нужным в соответствии со своими убеждениями.
- Выберите наиболее важные для вас ценности.
- Затем выберите одно маленькое действие, которое вы можете воплощать в жизнь согласно этим ценностям.
- Составьте план простых действий, которые вы можете реализовать уже завтра или на следующей неделе.
Запомните главные способы реагировать на сложную ситуацию:
- Уйти от нее.
- Сдаться и отказаться от ценностей.
- Изменить то, что можно изменить.
- Принять то, что нельзя изменить.
Проявляйте доброту
Когда испытываете стресс или отрицательные эмоции, будьте к себе прежде всего добрыми.
- Попытайтесь выбрать плохое мнение о себе. Например, "у меня ничего не выходит".
- Определите, что это. Например, "это - резкое суждение обо мне".
- Далее скажите мысленно: "Я обращаю внимание на резкое суждение".
- Используйте технику заземления. Это поможет вам выйти из потока эмоций и вернуться в осознание вашего "сейчас".
- Попытайтесь также поговорить с собой по-доброму. Вспомните, насколько легче преодолевать трудности, когда кто-то поддерживает вас и проявляет доброту.
Ежедневные техники для снижения уровня стресса (фото: Freepik)
Создайте пространство
Если отогнать тяжелые мысли и чувства не удается, попробуйте создать для них пространство.
- Представьте, что ваши болезненные ощущения - это какой-то предмет (подумайте о его размере, форме, цвете и температуре).
- Определите и назовите это мнение или чувство.
- Позвольте чувству или мысли приходить и уходить.
- Дышите и представляйте, как воздух проникает в вашу боль, обволакивает ее, создавая для нее пространство. Вместо того чтобы бороться с мыслью или чувством, позвольте им просто быть и проходить сквозь вас как погода.
Раньше мы рассказывали, как снизить стресс от постоянных уведомлений и звонков на телефон.
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