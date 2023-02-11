Как побороть стресс: ежедневные действенные техники для успокоения

Стресс - это нормальная реакция организма на трудности, страх и угрозу и другие небытовые эмоции. С чувством стресса человек сталкивается чуть ли не каждый день, просто он влияет на него разным образом. Однако каким бы ни был стресс, следует уметь правильно себя успокаивать и преодолевать тревожное состояние.

Заземление

Суть этой техники состоит в том, что вам необходимо переключиться от эмоций к действиям. Таким образом, мозг перестанет сосредотачиваться на том, что ему страшно, а начнет подавать сигналы телу действовать.

Опишите помещение вокруг себя.

Расскажите, где вы находитесь, кто рядом с вами.

Попробуйте назвать предметы, которые вы видите вокруг, коснитесь их, попробуйте по вкусу или понюхайте, если есть возможность.

Техника заземление очень эффективна даже в борьбе с паническими атаками и не занимает много времени.

Сняться с "крючка"

"Крючок" - это навязчивая тяжелая мысль, которая не дает вам покоя. Это может быть что угодно, что когда-то сделало вам больно: осуждение, оскорбление, насмешка и т.д. Также может не покидать какой-нибудь сильный эмоциональный момент, который вы пережили.

Как выбросить "крючок" из головы:

Поймите, что эти мысли и чувства отвлекают вас. Обратите таким образом на них внимание.

Попытайтесь мысленно или вслух назвать те эмоции, что вы испытываете прямо сейчас.

Переведите фокус внимания на то, чем сейчас занимаетесь. Используйте технику заземление.

Ежедневные техники для снижения уровня стресса (фото: Freepik)

Действуйте согласно своим ценностям

Ценности указывают нам на то, какими людьми мы хотим быть, как относимся к себе и другим, каким образом стремимся достигать целей. Поэтому в необычных ситуациях следует поступать так, как считаете нужным в соответствии со своими убеждениями.

Выберите наиболее важные для вас ценности.

Затем выберите одно маленькое действие, которое вы можете воплощать в жизнь согласно этим ценностям.

Составьте план простых действий, которые вы можете реализовать уже завтра или на следующей неделе.

Запомните главные способы реагировать на сложную ситуацию:

Уйти от нее.

Сдаться и отказаться от ценностей.

Изменить то, что можно изменить.

Принять то, что нельзя изменить.

Проявляйте доброту

Когда испытываете стресс или отрицательные эмоции, будьте к себе прежде всего добрыми.

Попытайтесь выбрать плохое мнение о себе. Например, "у меня ничего не выходит".

Определите, что это. Например, "это - резкое суждение обо мне".

Далее скажите мысленно: "Я обращаю внимание на резкое суждение".

Используйте технику заземления. Это поможет вам выйти из потока эмоций и вернуться в осознание вашего "сейчас".

Попытайтесь также поговорить с собой по-доброму. Вспомните, насколько легче преодолевать трудности, когда кто-то поддерживает вас и проявляет доброту.

Ежедневные техники для снижения уровня стресса (фото: Freepik)

Создайте пространство

Если отогнать тяжелые мысли и чувства не удается, попробуйте создать для них пространство.