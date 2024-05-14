Почему наш телефон делает нас несчастными: причины и объяснения
Телефон очень влияет на нашу жизнь, ведь он постоянно находится в наших руках, и даже может сделать кого-либо несчастным.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Pleso в Instagram.
Почему телефон может сделать нас несчастными
Смартфоны и социальные сети - большая часть нашей жизни. Из-за их способности вызывать привыкание отказаться от постоянного скроллинга трудно. В то же время, несмотря на временное удовольствие и бегство от реальности, в перспективе мы можем чувствовать себя несчастными
Но как сильно использование телефона влияет на нас и нашу жизнь. Он оказывает влияние на мозг, механизм привыкания и способы борьбы с этой вредной привычкой.
Неограниченный источник дофамина - как телефон вызывает зависимость сейчас
Каждое извещение от приложения, например комментарий под публикацией или забавный мем, вызывает быстрый выброс дофамина в мозгу. Этот гормон отвечает за то, что известен как система вознаграждения, а также за поддержку нашего благосостояния и повышение мотивации.
Телефон очень богат "триггерами", а также предлагает мгновенно удовлетворить большинство наших потребностей. В течение дня мы тянемся к нему все чаще и чаще, чтобы получить быстрое удовольствие - так формируется зависимость.
Почему телефон может сделать нас несчастными (фото: Freepik)
Маленькое удовольствие - большая проблема
Чем больше мы полагаемся на свой телефон, тем меньше другие аспекты повседневной жизни доставляют нам удовольствие. Чрезмерное пользование телефоном и социальными сетями снижает продолжительность нашего внимания, усложняя не только концентрацию, но и отсрочку удовлетворения (стоимость вознаграждения становится меньше, чем дольше ее ждешь, соответственно удовольствие, которое мы получаем от нее также уменьшается).
В длительной перспективе это может привести к ангедонии (отсутствие ощущения радости и удовлетворения) или тревожных расстройств и депрессии. Иногда трудно понять, зависимость от телефона существует, или это просто нормальное пользование гаджетами.
Следующие вопросы помогут вам это прояснить, но помните, они не заменят визит специалисту:
- пользуетесь ли вы телефоном даже вместо другой деятельности встречи с друзьями, учебы и т.д.?
- насколько существенно влияет телефон на ваше настроение, например, зависит ли ваше удовлетворение от количества полученных ругательств?
- нужно ли вам проводить в телефоне все больше и больше времени?
- чувствуете ли вы сильный психологический дискомфорт, когда вы не можете воспользоваться своим телефоном?
- невзирая на попытки, трудно ли вам сократить количество времени, проведенного при использовании телефона?
Берегите свой мозг
Даже если вы ответили "Да" на большинство вопросов, хорошие новости есть – все еще можно изменить. Попробуйте следующие методы борьбы с зависимостью:
Ограничьте экранное время: Установите определенное время в течение дня для использования телефона (например, один час) и старайтесь его соблюдать. Это поможет отучить ваш мозг от постоянного скроллинга.
Ограничьте физический доступ к программам/телефону: Удалите приложения, которые отнимают большую часть экранного времени, или попросите кого-то установить на них пароль - это позволит противостоять соблазну рефлекторно потянуться к устройству
Уменьшите привлекательность устройства: Установите черно-белый режим экрана или удалите ненужные приложения - это уменьшит желание пользоваться телефоном из-за скучного вида. Это позволит вам сосредоточиться на действительно важных делах.
Помните, что зависимость от телефона так же серьезна, как и любая другая, и оказывает значительное влияние на ваше здоровье и качество жизни! Не стесняйтесь обратиться за помощью – психотерапевты на pleso всегда готовы вас выслушать
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