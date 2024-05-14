Почему наш телефон делает нас несчастными: причины и объяснения

Телефон очень влияет на нашу жизнь, ведь он постоянно находится в наших руках, и даже может сделать кого-либо несчастным.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Pleso в Instagram.

Почему телефон может сделать нас несчастными

Смартфоны и социальные сети - большая часть нашей жизни. Из-за их способности вызывать привыкание отказаться от постоянного скроллинга трудно. В то же время, несмотря на временное удовольствие и бегство от реальности, в перспективе мы можем чувствовать себя несчастными

Но как сильно использование телефона влияет на нас и нашу жизнь. Он оказывает влияние на мозг, механизм привыкания и способы борьбы с этой вредной привычкой.

Неограниченный источник дофамина - как телефон вызывает зависимость сейчас

Каждое извещение от приложения, например комментарий под публикацией или забавный мем, вызывает быстрый выброс дофамина в мозгу. Этот гормон отвечает за то, что известен как система вознаграждения, а также за поддержку нашего благосостояния и повышение мотивации.

Телефон очень богат "триггерами", а также предлагает мгновенно удовлетворить большинство наших потребностей. В течение дня мы тянемся к нему все чаще и чаще, чтобы получить быстрое удовольствие - так формируется зависимость.

Почему телефон может сделать нас несчастными (фото: Freepik)

Маленькое удовольствие - большая проблема

Чем больше мы полагаемся на свой телефон, тем меньше другие аспекты повседневной жизни доставляют нам удовольствие. Чрезмерное пользование телефоном и социальными сетями снижает продолжительность нашего внимания, усложняя не только концентрацию, но и отсрочку удовлетворения (стоимость вознаграждения становится меньше, чем дольше ее ждешь, соответственно удовольствие, которое мы получаем от нее также уменьшается).

В длительной перспективе это может привести к ангедонии (отсутствие ощущения радости и удовлетворения) или тревожных расстройств и депрессии. Иногда трудно понять, зависимость от телефона существует, или это просто нормальное пользование гаджетами.

Следующие вопросы помогут вам это прояснить, но помните, они не заменят визит специалисту:

пользуетесь ли вы телефоном даже вместо другой деятельности встречи с друзьями, учебы и т.д.?

насколько существенно влияет телефон на ваше настроение, например, зависит ли ваше удовлетворение от количества полученных ругательств?

нужно ли вам проводить в телефоне все больше и больше времени?

чувствуете ли вы сильный психологический дискомфорт, когда вы не можете воспользоваться своим телефоном?

невзирая на попытки, трудно ли вам сократить количество времени, проведенного при использовании телефона?

Берегите свой мозг

Даже если вы ответили "Да" на большинство вопросов, хорошие новости есть – все еще можно изменить. Попробуйте следующие методы борьбы с зависимостью:

Ограничьте экранное время: Установите определенное время в течение дня для использования телефона (например, один час) и старайтесь его соблюдать. Это поможет отучить ваш мозг от постоянного скроллинга.

Ограничьте физический доступ к программам/телефону: Удалите приложения, которые отнимают большую часть экранного времени, или попросите кого-то установить на них пароль - это позволит противостоять соблазну рефлекторно потянуться к устройству

Уменьшите привлекательность устройства: Установите черно-белый режим экрана или удалите ненужные приложения - это уменьшит желание пользоваться телефоном из-за скучного вида. Это позволит вам сосредоточиться на действительно важных делах.

Помните, что зависимость от телефона так же серьезна, как и любая другая, и оказывает значительное влияние на ваше здоровье и качество жизни! Не стесняйтесь обратиться за помощью – психотерапевты на pleso всегда готовы вас выслушать