Как платить меньше за воду: эти советы помогут вам снизить суммы в платежках

Проверьте все трубы и краны

Убедитесь, что все устройства, которые связаны с водой, работают исправно и нигде нет утечек. Подтекающий кран или проблемы с трубой могут вам намотать приличную сумму буквально за несколько месяцев.

На время отъезда обязательно перекрывайте вентиль с водой.

Купите средства для экономии воды

Сейчас на рынке есть достаточно различных средств, которые помогают экономить воду - это специальные смесители, насадки на краны и души. Такие приспособления позволяют экономить воду без потери комфорта.

Еще одно удобное приспособление - электронный смеситель. С его помощью вода будет литься из крана только тогда, когда вы подставите под него руки или посуду.

Поставьте двойную раковину

Такая раковина помогает существенно экономить воду при мытье посуды. В одной вы будете ее мыть, во второй - полоскать.

Закрывайте краны

Выработайте привычку закрывать кран всегда, когда вы им не пользуетесь - когда чистите зубы, занимаетесь уборкой. На самом деле, за 1-2 минуты из крана выливается огромное количество воды, и вы этого даже не замечаете.

Используйте экономно

Постарайтесь использовать воду экономно в быту. Это касается водных процедур и приготовления пищи.

Не стоит варить 1 яйцо в большой кастрюле с водой. Не наливайте полный чайник ради одной чашки чая. Не ставьте под проточную воду продукты для размораживания.

Откажитесь от привычки проводить много времени в ванной - ванну замените на душ и сократите время на эти процедуры до минимума.

Стирайте и мойте посуду по инструкции

Загружайте посудомоечную и стиральную машину согласно инструкциям. Не гоняйте их для очищения всего нескольких предметов, так как для этого идет большой расход не только воды, но и электроэнергии.

Экономьте воду в частном доме

Если у вас рядом с домом есть сад или грядки, то используйте системы капельной поливки, которые используют меньше воды, чем обычный шланг. И поливайте растения рано утром или поздно вечером, чтобы вода меньше испарялась.

Для технических потребностей используйте дождевую воду - установите бочки для сбора воды во время непогоды. Такой водой можно поливать огород, например.