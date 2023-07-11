Как платить меньше за электроэнергию: экономим свет и ресурсы

Как экономить электроэнергию

Первое и, пожалуй, самое важное правило - научитесь выключать из розетки все, чем вы не пользуетесь на данный момент.

Это касается крупной бытовой техники, которую вы включаете раз в день или пару раз в неделю, а также всех выключателей в доме. Выключайте свет, если в помещении никого нет.

Замените все лампы в доме на энергосберегающие.

В многоквартирных домах (в подъездах, на лестничных клетках), во дворах частных домов и даже в общих помещениях в доме (коридоры, лестницы) - поставьте датчики движения.

Используйте энергосберегающую технику, у которой есть маркировка "А" или "А+". Такая техника потребляет на 30-50% электроэнергии меньше.

Передвиньте холодильник - поставьте его подальше от плиты и радиаторов. Высокая температура увеличивает нагрузку на компрессор, а это увеличивает потребление электроэнергии и сокращает срок службы прибора. Расстояние от холодильника до стены должно быть не менее 5 см. Неправильное размещение этого прибора увеличивает потребление энергии на 30%.

Не ставьте теплые или горячие продукты в холодильник - это приводит к более интенсивной работе по охлаждению, а значит - увеличивает потребления электроэнергии. А еще есть риск порчи продуктов - пока кастрюля остынет, она успеет нагреть все, что находится рядом.

Не оставляйте компьютеры в розетке в режиме ожидания, зарядки от гаджетов в розетке, выключайте все, чем вы не пользуетесь.

Используйте посудомоечную и стиральную машины по инструкции - загружайте только на разрешенный максимум и не гоняйте впустую, чтобы очистить только несколько предметов. Также проверьте настройки стирки - 90% электроэнергии уходит на нагрев воды.

Выбирайте режимы "эко" на своих приборах - он более длительный, но при этом помогает максимально экономить ресурсы.

В чайник наливайте столько воды, сколько вам сейчас нужно и не наливайте его до полного. Регулярно очищайте его от накипи - это повышает теплопроводность и снижает потребление электроэнергии.

Если есть возможность обойтись без глажки вещей - так и сделайте. Если погладить нужно - начните с тех вещей, которым достаточно низкой температуры, а потом добавьте температуру и погладьте другие вещи.

Котлы и бойлеры установите на оптимальную температуру. Чем выше температура, тем больше будет расходоваться энергия не только на нагрев воды, но и на поддержание температуры.

При приготовлении пищи, накрывайте посуду крышкой. Так еда приготовится быстрее, а для готовки в таком режиме нужно меньше температура. При использовании электроплиты, выключайте ее за 5-7 минут до готовности блюда. Этого времени хватит, чтобы дожарилась пища, или доварился суп.

Для размораживания продуктов используйте альтернативные способы, чтобы не гонять микроволновку или проточную воду. Вытаскивайте продукты на ночь из морозилки на полки в холодильник.

Используйте компактные и быстрые кухонные агрегаты для приготовления пищи - это позволит сэкономить не только электроэнергию, но и ваше время.