Как после зимы помыть окна до идеальной прозрачности: пошаговая инструкция

Выбираем правильное время

Мыть окна лучше, когда на стекла не попадают прямые солнечные лучи, но при этом света достаточно. Идеальное время - утренние или вечерние часы, а также пасмурные дни.

Если чистить окна под солнцем, моющий раствор высохнет быстрее, чем вы успеете его вытереть, и останутся разводы. Также стоит проверить прогноз погоды и отложить мытье, если ожидается дождь.

Подготавливаем необходимый инвентарь

Для классического мытья окон понадобятся

губка для рам и подоконника

многоразовые салфетки или тряпки для стекол

микрофибра для полировки

емкость для мыльного раствора

Если хотите ускорить процесс, можно использовать специальные инструменты.

Резиновый скребок поможет убрать лишнюю жидкость, щетка на телескопической ручке - добраться до труднодоступных мест, а магнитная щетка упростит мытье внешней стороны. Автоматические стеклоочистители и роботы-мойщики значительно облегчат процесс, но их стоимость может быть высокой.

Выбираем моющие средства

Можно использовать как специальные средства для мытья стекол, так и домашние растворы. Один из самых эффективных вариантов - смесь воды и столового уксуса в пропорции 1:1. Для очистки рам и подоконников подойдет мыльный раствор с несколькими каплями жидкого мыла или универсальное моющее средство. Важно проверить, чтобы выбранное средство подходило для материала ваших окон - пластика или дерева.

Подготовка окна к мытью

Перед началом мытья нужноосвободить подоконник - убрать цветы, поднять или снять жалюзи и рулонные шторы. Их также стоит протереть влажной салфеткой, ведь на них скапливается пыль. Далее следует вымыть раму и фурнитуру, чтобы избежать потеков и грязи на уже чистом стекле. Особое внимание уделите ручкам и внутренним углам между стеклом и рамой.

После зимы окна обязательно надо помыть (фото: Freepik.com)

Как избавиться от сильных загрязнений

Если окно очень грязное, особенно снаружи, сначала нужно вымыть его мыльным раствором. Протрите поверхность губкой с мыльной водой, затем смойте ее чистой влажной губкой. Остатки влаги можно убрать сухой салфеткой или резиновым скребком. Это поможет удалить основной слой грязи перед нанесением средства для стекла.

Полируем до блеска

Чтобы стекло засияло, нанесите средство для мытья на многоразовую салфетку и протрите окно круговыми движениями. После этого пройдитесь по стеклу сухой микрофиброй, чтобы убрать остатки средства и предотвратить разводы.

Для внешней стороны можно использовать телескопическую или магнитную щетку. Если вы живете высоко и окно не открывается, лучше воспользоваться услугами клининговой компании.

Завершающие штрихи

Не забывайте о москитных сетках - они накапливают пыль, которая впоследствии оседает на стеклах. Их можно очистить липким валиком для одежды или промыть жесткой щеткой с моющим средством. После мытья окон нужно также очистить подоконник, поскольку на него попадает пыль и капли воды.