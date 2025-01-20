Как повысить игровую производительность ПК: советы для геймеров

Настройки Windows

Настройка реальной скорости мыши

Как только вы устанавливаете Windows, скорость мыши автоматически ускоряется. Вы можете изменить это, открыв настройки, перейдя в дополнительные параметры мыши и выбрав параметры указателя. Снимите галочку с опции "Улучшенная точность указателя", чтобы обеспечить стабильное движение мыши.

Эта функция регулирует скорость мыши в зависимости от скорости вашего движения. Это может привести к непредсказуемому поведению указателя, которым трудно управлять. Отключив эту функцию, вы получите стабильное движение мыши, что обеспечит более точное и предсказуемое управление.

Это особенно важно для задач, требующих высокой точности, таких как графический дизайн, редактирование изображений или игры.

Включение игрового режима

Убедитесь, что игровой режим активирован, чтобы Windows могла оптимально реагировать на игры. Игровой режим можно найти в разделе "Настройки", "Игры", "Игровой режим".

Игровой режим Windows определяет важность ресурсов вашего компьютера для игр. Он автоматически распознает, когда вы запускаете игру, и выделяет необходимые ресурсы процессора и графического процессора, чтобы обеспечить оптимальную производительность.

Включите игровой режим

Настройка параметров энергопотребления

Чтобы активировать режим "Высокой производительности", откройте параметры питания в "Панели управления", "Оборудование и звук". Там вы можете выбрать различные планы энергосбережения.

Чтобы достичь оптимальной производительности для ПК, активируйте режим "Ультимативной производительности" (в качестве альтернативы можно выбрать "Высокая производительность"). Если у вас процессор Ryzen, может быть доступен режим "AMD Ryzen High Performance", который рекомендуется использовать.

Режим высокой производительности обязателен для геймеров. Игры выигрывают от более быстрой обработки данных и улучшенной графической производительности. Активировав этот режим, вы можете наслаждаться более высокой частотой кадров (FPS) и в целом более плавной игровой средой.

Оптимизация частоты обновления

Windows не выбирает автоматически максимальную частоту обновления вашего монитора. Это может быть очень раздражающе, если, например, у вас монитор с частотой 144 Гц, а он работает только на 60 Гц. Чтобы изменить частоту обновления, нужно открыть "Дополнительные параметры экрана" в разделе "Система", "Экран".

Высокая частота обновления означает, что экран может показывать больше кадров в секунду. Это приводит к более плавному движению, особенно при быстром движении мыши или в играх, что делает использование экрана более комфортным и менее утомительным для глаз.

Экран с высокой частотой обновления быстрее реагирует на ввод, минимизируя задержку между действием с мышью или клавиатурой и отображением результата на экране. Улучшенное время отклика важно для более плавного взаимодействия с компьютером и повышения производительности.

В большинстве случаев вы можете разогнать монитор для достижения лучшей частоты обновления. Если у вас видеокарта Nvidia, щелкните правой кнопкой мыши на рабочем столе и откройте панель управления Nvidia.

Перейдите в раздел "Экран", "Изменить разрешение", "Настроить". Поставьте галочку "Включить разрешение" и откройте "Создать пользовательское разрешение". В новом окне увеличьте частоту обновления маленькими шагами и протестируйте каждую настройку.

Как только монитор будет черным около 15 секунд, верните частоту обновления на стабильное значение и сохраните настройки. Затем выберите сохраненные настройки в разделе "Разрешение", "Пользовательское" в панели управления Nvidia и нажмите "Применить".

Если у вас видеокарта AMD, скачайте и запустите программу Custom Resolution Utility (CRU). Выберите нужный монитор и нажмите "Добавить" в разделе "Подробное разрешение", чтобы регулировать частоту обновления малыми шагами. Сохраните настройки и запустите программу restart64 в папке с ПО, чтобы применить изменения.

Как только монитор снова начнет показывать изображение, отрегулируйте частоту обновления в Windows как раньше, пока монитор не перестанет отображать изображение на длительный срок, чтобы сохранить последнюю стабильную частоту обновления.

Настройки BIOS

Настройка скорости памяти

По умолчанию память может не работать на обещанных скоростях и задержках. Для этого необходимо выбрать профиль XMP или DOCP (для Intel или AMD) в настройках BIOS.

Профили XMP и DOCP предлагают предустановленные настройки для ОЗУ, которые были протестированы и подтверждены производителями. Активируя эти профили, вы обеспечиваете работу памяти на оптимальных тактовых частотах и таймингах. Это улучшает производительность памяти, ускоряет загрузку приложений и делает работу системы более плавной.

Автоматический разгон процессора

Многие материнские платы предлагают возможность разгона процессора через настройки BIOS с помощью одной кнопки, например, с использованием таких функций, как Precision Boost Overdrive (для AMD) или Turbo Power Limits (для Intel). Это позволяет стабильно повысить производительность вашего ПК.

Активация Resize BAR

Опцию включения Resize BAR (или Smart Access Memory) можно найти на главной странице настроек BIOS или в разделе, похожем на PCI Advanced Settings. Включите 4G Decoding, чтобы редактировать Resize BAR.

Resize BAR позволяет процессору более эффективно получать доступ к видеопамяти (VRAM) видеокарты, передавая большие объемы данных за один шаг. Это улучшает графическую производительность, особенно в требовательных играх или приложениях, которые требуют высокой пропускной способности для графических операций.

Включив Resize BAR, можно достичь более высокой частоты кадров (FPS) и сделать игровой процесс более плавным.

Полезное программное обеспечение

FanControl

Программа FanControl позволяет индивидуально регулировать каждый вентилятор в системе, включая вентиляторы видеокарты, если они не управляются другим программным обеспечением.

Revo Uninstaller

Revo Uninstaller может удалить любую программу и все ненужные папки и файлы, которые не были удалены обычным способом. Также можно стереть программы Windows, которые нельзя удалить стандартным способом.

MSI Afterburner

С MSI Afterburner можно разгонять, снижать напряжение и управлять скоростью вентилятора видеокарты. Также доступно отображение различных данных во время игр, например, FPS, загрузка и потребление энергии.