RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как поддержать ребенка с помощью фраз из мультфильмов

Как поддержать ребенка фразами из мультиков (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Поддержать ребенка можно разными способами, и слова - это один из самых действенных способов, ведь именно через разговоры мы понимаем друг друга и поддерживаем.

О том, как благодаря фразам из мультиков можно поддержать детей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал "Как ты?" в Instagram.

Как поддержать ребенка фразами из мультиков

Ребенок часто нуждается в поддержке, и в этом могут помочь слова, которые станут для него чем-то важным и смогут не только дать ощущение опоры и уверенности, но и мотивировать на дальнейшие действия.

Если вы хотите поддержать своего ребенка, но нужные слова не находятся, можно начать с метких фраз, которые будут понятны малышам, ассоциируются с определенными положительными образами и дают простор для собственной интерпретации.

Как поддержать ребенка фразами из мультиков (фото: Freepik)

К примеру, это могут быть слова героев из мультфильмов:

  • "Отважным щенкам все-все по зубам", - Щенячий Патруль
  • "Не знаешь, что делать, то надо просто плыть дальше", - В поисках Немо
  • "На свете мало невозможного", - Рая и последний дракон
  • "Секретного ингредиента не существует. Чтобы сделать что-нибудь необычное, нужно просто поверить, что это необычное", - Панда Кунг Фу
  • "С даром или без, я такая же особенная, как и вся наша семья" - Энканто
  • "Не важно, из чего ты сделан, ты можешь сиять", - Роботы.
  • "Единственные твои рамки - Твоя душа", - Рататуй
  • "Настоящий герой измеряется не размером своих сил, а силой своего сердца", - Геркулес
  • "Ты гораздо смелее и умнее, и гораздо сильнее, чем тебе может казаться", - Винни-Пух.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети