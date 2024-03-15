Как подготовить организм к Великому посту: 5 свежих советов от диетолога

Великий пост - период очищения человека. Он способствует сосредоточению на внутреннем мире и самопознанию. Однако это значительное испытание для организма и к нему следует подготовиться заранее.

РБК-Украина (проект Styler) расспросил специалистов медицинской лаборатории ДІЛА и врача-диетолога, эндокринолога Наталью Самойленко о том, как правильно подготовить организм к Великому посту, чтобы пройти этот период без вреда для здоровья.

Как подготовиться к Великому посту

Проконсультируйтесь с врачом перед началом поста

Люди выбирают пост по разным причинам, однако в некоторых случаях резкое ограничение в пище может причинить вред здоровью. Перед тем, как начать пост, важно учесть медицинские показатели. Ведь каждый имеет свой собственный уровень физического здоровья и требует индивидуального подхода.

Следует пройти ряд исследований, которые позволят оценить состояние здоровья и, в случае необходимости, подготовить организм к изменениям в режиме. Среди комплексного исследования обращаем внимание на следующие показатели:

Общий анализ крови - базовый анализ для проверки общего состояния организма.

Общий белок - играет главную роль в поддержании вязкости крови, формировании объема в сосудах. Белок является строительным материалом для наших костей, мышц, связок, суставов, кожи.

Липидограмма - включает показатели холестерина, который необходим для синтеза мембран клеток, гормонов, витамина Д, работы иммунной, репродуктивной и нервной систем.

Витамин В12 - участвует в кроветворении, регулирует жировой и углеводный обмен.

Аланинаминотрансфераза (АЛТ) - фермент, показывающий работу печени.

Важно! Чекап следует проходить всем, кто планирует соблюдать пост - один раз перед началом поста и повторно примерно через 3-4 недели. Такой подход поможет не загнать себя в ловушку дефицитов и не навредить организму.

Начните изменять свой рацион заранее

Постепенно сокращайте животные белки: мясо, птицу, рыбу, яйца, молочные продукты. Также постепенно добавляйте бобовые: чечевицу, фасоль, нут, маш, горох, соевые продукты. Обязательно попробуйте не только традиционные бобовые, но и более экзотические варианты: тофу, сейтан, фалафель.

Важно регулярно чередовать все виды растительного белка - так вы получите максимум пользы.

"Как это сделать: регулярно еще до начала поста добавляйте по 2 ст. л. бобовых к вашему салату или первому блюду или комбинируйте с другими видами белков - немного нута и немного мяса или же 2-3 раза в неделю вместо мяса или рыбы выбирайте фасоль или чечевицу. Так организм будет привыкать к таким продуктам и не будет стрессовать с началом поста", - советует Самойленко.

Учитесь следить за водным балансом

Недостаток воды будет влиять на ваше самочувствие, могут возникать запоры или снижаться уровень энергии. Не заменяйте воду сладкосодержащими напитками: узвары, компоты, соки, воду с медом, где содержится много ккал, однако сытыми от этого вы не будете. Потребление воды и травяного чая поможет избежать обезвоживания.

Занимайтесь физическими упражнениями

Умеренная физическая нагрузка будет полезна для сердечно-сосудистой системы. Ходьба или йога - отличные варианты физической активности. Выберите режим тренировок, который будет комфортным для вас.

Обязательно обращайтесь к врачу, если почувствуете слабость или недомогание.

Важно! Пост - не для всех. Отказаться от поста нужно детям и беременным женщинам, кормящим мамам, людям пожилого возраста и тем, кто имеет тяжелые хронические заболевания: сахарный диабет, сердечные заболевания, язвенную болезнь в стадии обострения, желчнокаменную болезнь, почечную недостаточность, онкологические заболевания.