Як підготувати організм до Великого посту: 5 свіжих порад від дієтолога

Великий піст - період очищення людини. Він сприяє зосередженню на внутрішньому світі та самопізнанню. Однак це значне випробування для організму і до нього варто підготуватися заздалегідь.

РБК-Україна (проект Styler) розпитав фахівців медичної лабораторії ДІЛА та лікаря-дієтолога, ендокринолога Наталію Самойленко про те, як правильно підготувати організм до Великого посту, щоб пройти цей період без шкоди для здоров'я.

Як підготуватися до Великого посту

Проконсультуйтеся з лікарем перед початком посту

Люди обирають пост з різних причин, однак у деяких випадках різке обмеження в їжі може завдати шкоди здоров'ю. Перед тим як розпочати піст, важливо врахувати медичні показники. Адже кожен має свій власний рівень фізичного здоров'я та потребує індивідуального підходу.

Варто пройти низку досліджень, які дозволять оцінити стан здоров'я та, у разі потреби, підготувати організм до змін у режимі. Серед комплексного дослідження, звертаємо увагу на такі показники:

Загальний аналіз крові - базовий аналіз для перевірки загального стану організму.

Загальний білок - відіграє головну роль в підтримці в'язкості крові, формуванні об'єму в судинах. Білок є будівельним матеріалом для наших кісток, мʼязів, звʼязок, суглобів, шкіри.

Ліпідограма - включає показники холестерину, який необхідний для синтезу мембран клітин, гормонів, вітаміну Д, роботи імунної, репродуктивної та нервової систем.

Вітамін В12 - бере участь в кровотворенні, регулює жировий та вуглеводний обмін.

Аланінамінотрансфераза (АЛТ) - фермент, який показує роботу печінки.

Важливо! Чекап варто проходити усім, хто планує дотримуватись посту - один раз перед початком посту і повторно приблизно через 3-4 тижні. Такий підхід допоможе не загнати себе в пастку дефіцитів та не нашкодити організму.

Почніть змінювати свій раціон заздалегідь

Поступово скорочуйте тваринні білки: мʼясо, птицю, рибу, яйця, молочні продукти. Також поступово додавайте бобові: сочевицю, квасолю, нут, маш, горох, соєві продукти. Обовʼязково спробуйте не лише традиційні бобові, а й більш екзотичні варіанти: тофу, сейтан, фалафель.

Важливо регулярно чергувати всі види рослинного білка - так ви отримаєте максимум користі.

"Як це зробити: регулярно ще до початку посту додавайте по 2 ст. л. бобових до вашого салату чи першої страви або комбінуйте з іншими видами білків - трішки нуту і трішки мʼяса або ж 2-3 рази на тиждень замість мʼяса чи риби обирайте квасолю чи сочевицю. Так організм буде звикати до таких продуктів і не стресуватиме з початком посту", - радить Самойленко.

Вчіться слідкувати за водним балансом

Нестача води впливатиме на ваше самопочуття, можуть виникати закрепи чи знижуватися рівень енергії. Не замінюйте воду на солодковмісні напої: узвари, компоти, соки, воду з медом, де міститься багато ккал, проте ситими від того ви не будете. Споживання води і трав'яного чаю допоможе уникнути зневоднення.

Займайтеся фізичними вправами

Помірне фізичне навантаження буде корисним для серцево-судинної системи. Ходьба або йога - чудові варіанти фізичної активності. Виберіть такий режим тренувань, який буде комфортним для вас.

Обов'язково звертайтеся до лікаря, якщо відчуєте слабкість чи нездужання.

Важливо! Піст - не для всіх. Відмовитися від посту треба дітям та вагітним жінкам, мамам-годувальницям, людям літнього віку та тим, хто має тяжкі хронічні захворювання: цукровий діабет, серцеві захворювання, виразкову хвороба в стадії загострення, жовчнокам'яну хворобу, ниркову недостатнісь, онкологічні захворювання.