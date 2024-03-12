Нутрициолог назвала три утренних привычки, которые помогут мгновенно сбросить вес

Утро нужно начинать правильно, чтобы повлиять на вашу дальнейшую работу, уровень энергии и общее состояние здоровья. Правильные привычки с утра помогут сбросить лишний вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) с посланием на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин .

Новый день из стакана воды

Вода - источник жизни. Поэтому новый день следует начинать со стакана воды комнатной температуры. Эта жидкость не содержит калорий, но при этом омолаживает организм после ночного отдыха, продолжает чувство сытости и помогает поддерживать водный баланс, необходимый для здоровья и снижения веса.

Стакан теплой воды, выпитый утром натощак, стимулирует удаление жировых отложений из организма вместе со шлаками и токсичными веществами, улучшает кровообращение.

Следите за температурой воды - она должна быть выше, чем температура вашего тела. Всегда пейте маленькими глотками, некоторое время пытаясь подержать воду во рту.

Завтрак

По словам нутрициолога, представительницы прекрасной половины человечества часто пренебрегают первым приемом пищи. В частности, они часто спешат на работу, тратят 20 минут на приготовление завтрака, а затем "трудно садятся за стол, чтобы поесть".

Однако, так поступать точно не стоит.

"Пропустив завтрак, вы обречены на больные перекусы к обеду. Разумеется, в этом случае вы будете набирать вес. Кроме того, если вы не заполните организм необходимой ему с утра энергией, пострадает ваше здоровье", - отметила Веры Курин.

Маленький завтрак - лучше, чем его полное отсутствие. Даже небольшая порция положительно скажется на здоровье. К примеру, это может быть 2-3 ложки каши, яйцо и любой овощ.

Витамин D

Витамин D очень важен в комплексной борьбе с лишним весом. Он питает организм и укрепляет его.

Поэтому, если утром светит солнце, проводите больше времени на свежем воздухе. Можно пройтись пешком до дальней остановки транспорта или припарковать машину недалеко от офиса.

Важно также не забыть добавить в свой рацион жирную рыбу с витамином D или принимать капсулы с витамином D.