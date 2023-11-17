Как подготовить котел к зиме, чтобы он работал эффективно: важные советы

Почему нужно регулярно проверять и чистить котел

Не секрет, что из-за вражеских обстрелов нас может ждать тяжелая зима. И хороший газовый котел - хороший вариант независимости от энергоносителей.

Особенно, если у вас дома стоит "олдскульный" одноконтурный котел, которому не требуется подключение к розетке. И даже такой прибор не работает вечно и требует регулярного обслуживания.

Очень засоренный котел угрожает вашему здоровью. А еще он сжигает больше газа, но отдает гораздо меньше тепла, поэтому даже при повышении температуры в квартире может быть прохладно.

Специалисты рекомендуют проверять его регулярно и чистить - перед каждым отопительным сезоном. Комплексную чистку нужно производить раз в 3-5 лет. Кое-что можно почистить самостоятельно, а кое-что - стоит доверить только специалистам.

Как почистить котел самостоятельно

Самостоятельно можно почистить находящиеся снаружи приборы датчики. Можно взять старую зубную щетку и убрать паутину, пыль и грязь. Если во время осмотра вы заметите сажу, это уже указывает на некорректную работу котла. Вам нужно обратить внимание на работу дымохода.

Также можно почистить зубной щеткой сеточку зажигателя. Для этого тоже не нужно разбирать весь котел. И после таких процедур котел будет работать эффективнее и безопаснее. При этом огонек должен быть обязательно голубого цвета. Обязательно проверьте тягу.

Если есть проблемы с тягой, огонек другого цвета или часто гаснет, обязательно обратитесь к специалистам. Услуги газовщиков в таком случае могут обойтись от нескольких сот гривен до тысяч, зависит от типа котла и объема работ.

Разбирать самостоятельно котел не стоит, потому что за это можно получить штраф за несанкционированное вмешательство в работу газовых приборов.

Помните, что перед началом работ газовики должны проверить работу дымохода, вентиляции и документов на котел. Если у вас по документам один котел, а вы в свое время заменили его другим, это так же квалифицируют как несанкционированное вмешательство в работу газовых приборов. Аналогичная ситуация с неисправной вентиляцией.