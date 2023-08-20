Как подготовить ребенка к "дистанционке" 2023: действенные советы директора школы

За последние годы дети, родители, учителя уже успели привыкнуть к дистанционному образованию. Однако вопросы адаптации школьника к такому формату обучения до сих пор актуальны.

Как правильно подготовить ребенка к "дистанционке" и максимально легко вместе с ним пройти процесс адаптации, рассказала Styler директор дистанционной "Атмосферной школы" Татьяна Серебрянская.

Кому нужна "дистанционка"

По данным министерства образования в дистанционных школах, сегодня учится около 30% всех украинских учеников.

Такой формат обучения - хороший выбор для детей, которые выехали за границу или являются ВПЛ и не имеют возможности ходить в школы с качественным преподаванием, живут на прифронтовой или пограничной территории, где есть постоянные обстрелы, а школа не функционирует на постоянной основе.

"Когда ученики переходят на дистанционное обучение, им действительно нужно время, чтобы разобраться с электронной платформой и ее опциями. Это нужно сделать как ребенку, так и родителям. К счастью, у современных детей нет никаких проблем с гаджетами и они часто разбираются с "новинкой" за считанные часы и быстрее, чем родители", - говорит директор.

Какие трудности могут возникнуть

Проблем, которые действительно могут возникнуть две. Первая - техническая. Необходимо иметь не только гаджет, но и доступ к сети.

Вторая проблема - организационная. Ученику нужно научиться планировать свое время, чтобы использовать его максимально эффективно.

На первых порах учебный процесс более активно должны контролировать родители, чтобы помочь ребенку уловить обучающий ритм. Контроль осуществляет и сама платформа, которая посылает родителям подсказки, пишет, на что нужно обратить внимание.

В МОН работают над "офлайном"

Вместе с тем, в Министерстве образования и науки Украины разрабатывают план по надлежащим условиям обучения в государственных школах.

"В Украине онлайн-обучение длится уже три года. Наша задача, как Министерства образования и науки, обеспечить тем, кто готов и хочет вернуться в стены школы, все возможности для этого. Но условия безопасности прежде всего!

Не секрет, что есть ученики, которые три года назад пришли в школу, но до сих пор не сидели за партами. Также это сложно психологически для подростков, поскольку они долго живут без общества сверстников. То есть, не происходит обретения важных умений для взрослой жизни и опыта дружбы, общения", - говорит министр образования Оксен Лисовой.

Как социализировать детей на дистанционном обучении

Руководители дистанционных школ говорят, что вопрос социализации волнует не только родителей и учеников, но и учителей и всех педагогов.

"Как правильно решить проблему социализации в частной дистанционной школе? До пандемии и войны мы практиковали оффлайн-собрания. Возили детей на интересные производства, предприятия, устраивали экскурсии, "живые" лекции. Пока, чтобы ребенок не страдал от дефицита общения в школе, мы советуем записать его в наши онлайн-кружки по интересам, где он может общаться со сверстниками", - советует Татьяна Серебрянская.

Положительные стороны "дистанционки"

По словам директора, этот вопрос имеет и другую сторону медали - дистанционная форма обучения открывает новые возможности социализации.

Учащиеся дистанционных школ, управляя своим временем, имеют возможность более качественно социализироваться - это и офлайн активности как в рамках школы так и посещения других офлайн кружков, где имеют возможность общения по интересам (танцы, шахматы, футбол, актерское мастерство и другое).

Также наши ученики активно общаются онлайн с помощью мессенджеров и видео-связи со своими одноклассниками по дистанционной школе. Вообще это поколение любит общаться в чатах и соцсетях. Это тоже определенный опыт в новейших условиях, когда весь мир живет онлайн.

"Также наши менторы на постоянной основе собирают учащихся на специальные онлайн-проекты. Все учащиеся знают своих одноклассников, активно переписываются, находят друзей, встречаются офлайн. Таким образом, социализация проходит даже при дистанционном формате обучения, возможно, даже более качественно и современно", - добавила педагог.