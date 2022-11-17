Как подготовить детей к зимним праздникам во время финансового кризиса

В то время как праздничный сезон приближается многие украинские семьи все больше волнуются, как они проведут праздники в условиях финансового кризиса.
И хотя можно сократить бюджет на рождественские ужины, но оставить ребенка без подарка в новогоднюю ночь - настоящее преступление.
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Эксперт по вопросам отцовства Мэтт Баттери говорит, что этот год является настоящим вызовом для многих родителей, вынужденных сократить свои расходы.
"Праздничный сезон - это радостное время года, которое можно провести с семьей и друзьями, но этот год может стать настоящим испытанием для многих родителей, вынужденных сократить расходы на Рождество", - объяснил он.
В сложное время следует не забывать заботиться о себе. Когда есть энергия и силы, проблемы легче воспринимаются.
"Сейчас все сложно, но когда вы тратите время, чтобы зарядить батарею, становится гораздо легче быть спокойным, положительным родителем, которым вы хотите быть", - говорит эксперт.
Дети осознают больше, чем многие думают. Они улавливают чувство стресса, нервов или тревоги, поэтому лучше быть честным и осторожно управлять ожиданиями.
"Никто не хочет не нужно беспокоить своего ребенка, но с помощью активного и положительного разговора вы можете помочь ему понять, почему все семьи, а не только ваша, заботятся о своих финансах в этом году", - рассказал Мэтт.
В будущем ваш пример поможет детям справляться с трудностями, ведь они будут понимать, что все временно.
Слова, которые мы используем, действительно могут поддержать благополучие нашего ребенка. Используйте такие слова, как "взволнованный" и "весело" вместо того, чтобы сосредотачиваться на затратах.
"Вместо того чтобы зацикливаться на их потенциальном разочаровании, напомните о других положительных моментах, которые ждут их в праздничный сезон", - советует специалист.
Как сделать ребенку подарок на зимние праздники во время кризиса (фото: Freepik)
Эксперт по воспитанию предложил установить ограничения на количество подарков, которые могут попросить дети.
Попросите детей перечислить один или два подарка, которые они хотели бы получить, и в пределах ценового диапазона, который вы установили. Это помогает управлять ожиданиями и повышает вероятность того, что подарки принесут радость.
Также Мэтт пояснил, что одним из способов управления расходами на Рождество может быть изготовление подарков для семьи. Кроме того, это еще и качественно проведенное время вместе, поэтому обязательно воспользуйтесь этой идеей.
Он предположил, что это один из способов снизить затраты и создать веселые воспоминания с детьми.
Часто существуют альтернативные варианты дорогих вещей, которые стоят дешевле.
"Возможно, это также шанс поговорить со своим ребенком о том, как разумно тратить деньги и экономить на другие вещи", - думает эксперт.
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