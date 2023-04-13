Как пережить застолье на Пасху правильно: простые советы от диетологов

Пасху в этом году украинцы будут отмечать 16 апреля. А это значит, что закончится великий пост и на столе появится много разнообразной пищи. Выходить из поста нужно правильно, чтобы не навредить своему здоровью. А тем, кто не постился, стоит также внимательно отнестись к рациону.

Как пережить застолье на Пасху и не навредить своему здоровью - читайте в материале ниже.

Почему нужно правильно питаться на Пасху

Во время поста люди воздерживаются от жиров и белковой пищи, а на Пасху большинство блюд содержат и то, и другое. И резкий переход в меню может повлечь за собой перегрузку организму жирной, жареной пищей и алкоголем.

И даже при умеренном употреблении вкусных блюд, есть риск переедания, так как на Пасху принято накрывать столы, ходит в гости и лакомиться пасками.

Переедание приводит к вялости, болям в животе, метеоризму, запорам и расстройствам желудка. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Как правильно пережить застолье на Пасху

Диетолог Наталья Кива на своей странице в Instagram дала несколько советов о том, как правильно питаться во время праздников.

1. Не переедайте! Утро или еще ночь на Пасху не для того, чтобы наестся и напиться, как будто в последний раз.

2. Если вы придерживались поста, то и выходите из него правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем.

3. Ограничьте алкогольные напитки или полностью от них откажитесь.

4. Пейте больше воды.

5. Любой пикник можно устроить так, чтобы было вкусно, сытно и полезно.

6. Приготовьте шашлык из куриного, индюшачьего или говяжьего мяса. Или запеките рыбу на гриле.

7. Прекрасным дополнением к мясным и рыбным блюдам станут свежие овощи, на гриле, листья салатов, много зелени.

8. Яйца есть можно, а вот пасками старайтесь не объедаться.

9. Больше двигайтесь, гуляйте, играйте с детьми.

Также свои советы о том, как пережить застолье на Пасху, дала диетолог Ксения Рэн.

Перед застольем выпейте полстакана теплой воды. Алкоголь запивайте только водой.

Праздничные блюда ешьте столовыми приборами с ножом, режьте еду на маленькие кусочки, дольше пережевывайте пищу.

Между застольями и приемами пищи делайте перерыв хотя бы в три часа.

Тяжелую пищу лучше всего заедать зеленью - это поможет ее лучше переварить.

Не налегайте на яйца и паски - в них содержится много белка и дрожжи. А это может вызвать чувство тяжести в желудке.

Постарайтесь не наедаться на ночь.

После употребления алкоголя пейте утром высоко щелочную воду.

Между посиделками за столом и приемом пищи старайтесь гулять на свежем воздухе.

Свой рецепт правильно выхода из поста и употреблении пищи на праздники дала врач-диетолог Оксана Скиталинская.

Она напоминает, что производство ферментов, которые помогают переваривать пищу, во время поста уменьшается. Поэтому порции еды должны быть небольшими, чтобы вся пища могла усвоиться.

Также стоит уменьшить количество пищи животного происхождения. Максимальная порция мясных продуктов не должна превышать 200 г, яиц - 1-2 штуки, паски - 250 г.

И обязательно нужно существенно сократить количество жирных соусов, которые перегружают печень и поджелудочную.

Алкоголь употреблять можно только с едой, и на первые праздничные трапезы стоит символически выпить не более 100 мл красного сухого вина.

Кроме того, специалист советует не сидеть все праздники за столом, а наслаждаться весенней погодой и гулять на свежем воздухе.