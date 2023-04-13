Як пережити застілля на Великдень правильно: прості поради від дієтологів

Великдень цього року українці відзначатимуть 16 квітня. А це означає, що закінчиться великий піст і на столі з'явиться багато різноманітної їжі. Виходити з посту потрібно правильно, щоб не нашкодити здоров'ю. А тим, хто не постив, варто також уважно поставитися до раціону.

Як пережити застілля на Великдень і не нашкодити здоров'ю - читайте в матеріалі нижче.

Чому потрібно правильно харчуватися на Великдень

Під час посту люди утримуються від жирів та білкової їжі, а на Великдень більшість страв містять і те, й інше. І різкий перехід у меню може спричинити перевантаження організму жирною, смаженою їжею та алкоголем.

І навіть при помірному вживанні смачних страв є ризик переїдання, тому що на Великдень заведено накривати столи, ходить у гості та ласувати пасками.

Переїдання призводить до млявості, болю в животі, метеоризму, запорів і розладів шлунка. Особливо це небезпечно для людей із хронічними захворюваннями.

Як правильно пережити гуляння на Великдень

Дієтолог Наталія Ківа на своїй сторінці в Instagram дала кілька порад про те, як правильно харчуватися під час свят.

1. Не переїдайте! Ранок чи ще ніч на Великдень не для того, щоб наїстись і напитися, ніби востаннє.

2. Якщо ви дотримувалися посту, то й виходьте з нього правильно, щоб уникнути проблем зі здоров'ям.

3. Обмежте алкогольні напої або повністю від них відмовтеся.

4. Пийте більше води.

5. Будь-який пікнік можна влаштувати так, щоб було смачно, ситно та корисно.

6. Приготуйте шашлик з курячого, індичого чи яловичого м'яса. Або запікайте рибу на грилі.

7. Прекрасним доповненням до м'ясних та рибних страв стануть свіжі овочі, на грилі, листя салатів, багато зелені.

8. Яйця їсти можна, а от пасками намагайтеся не об'їдатися.

9. Більше рухайтесь, гуляйте, грайте з дітьми.

Також свої поради про те, як пережити гуляння на Великдень, дала дієтолог Ксенія Рен.

Перед застіллям випийте півсклянки теплої води. Алкоголь запивайте лише водою.

Святкові страви їжте столовими приладами з ножем, ріжте їжу на маленькі шматочки, довше пережовуйте їжу.

Між застіллями та їдою робіть перерву хоча б на три години.

Важку їжу краще заїдати зеленню - це допоможе її краще переварити.

Не налягайте на яйця та паски - у них міститься багато білка та дріжджі. А це може спричинити почуття тяжкості у шлунку.

Намагайтеся не наїдатися на ніч.

Після вживання алкоголю пийте вранці високолужну воду.

Між посиденьками за столом та їдою намагайтеся гуляти на свіжому повітрі.

Свій рецепт правильно виходу з посту та вживання їжі на свята дала лікар-дієтолог Оксана Скиталінська.

Вона нагадує, що виробництво ферментів, що допомагають перетравлювати їжу, під час посту зменшується. Тому порції їжі мають бути невеликими, щоб вся їжа могла засвоїтись.

Також варто зменшити кількість їжі тваринного походження. Максимальна порція м'ясних продуктів не повинна перевищувати 200 г, яєць – 1-2 штуки, паски – 250 г.

І обов'язково потрібно суттєво скоротити кількість жирних соусів, які перевантажують печінку та підшлункову.

Алкоголь вживати можна тільки з їжею, і перші святкові трапези варто символічно випити трохи не більше ніж 100 мл червоного сухого вина.

Крім того, фахівець радить не сидіти всі свята за столом, а насолоджуватися весняною погодою та гуляти на свіжому повітрі.