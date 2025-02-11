Как пережить потерю близкого человека: советы психолога

Потерять близкого человека - одно из самых болезненных испытаний в жизни. Психологи отмечают, что каждый имеет право переживать горе по-своему, и любые эмоциональные реакции являются нормальными. Во время потери человек проживает процесс горевания, который еще называют "работой горя". Его цель - помочь адаптироваться к потере и научиться жить без нее. Поэтому фраза "время лечит" действительно имеет смысл.
В комментарии РБК-Украина (проект Styler) психолог "СпівДія Хаб - Черкаси" Наталья Гурец рассказала о четырех этапах "работы горя".
На этом этапе важно перейти через отрицание к осознанию реальности потери. Очень болезненно принять тот факт, что с близким человеком уже невозможно поговорить, обнять его или просто побыть рядом.
Психолог советует не сдерживать слез, позволять себе проживать все чувства и искать поддержки среди близких или специалистов.
Естественное переживание потери включает похоронные ритуалы, памятные дни (9-й и 40-й), разговоры о покойном и создание места памяти. Эти действия помогают уменьшить боль и постепенно принять реальность.
Важно сформировать те навыки, которые будут помогать решать те вопросы, которыми занимался раньше ваш близкий человек. С его смертью у вас меняется представление о себе и других - вы должны создать новые смыслы.
Нужно принять новый статус, такой как "я - вдова/вдовец", или "я - мать погибшего/-шей". Это означает принять себя другим/-ой, познать, какие вы теперь, что можете, в чем нуждаетесь.
На этом этапе важно найти способ сохранять память о человеке, одновременно продолжая строить собственную жизнь, новые отношения, новое "Я" во взаимодействии с миром.
Важно придерживаться следующих советов:
"Горе требует времени, но помните: обращение за помощью - это проявление силы, а не слабости", - отмечает психолог "СпівДія Хаб - Черкаси", действующей при поддержке HIAS и JFNA.
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