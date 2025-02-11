Как пережить потерю близкого человека: советы психолога

Принятие реальности утраты

На этом этапе важно перейти через отрицание к осознанию реальности потери. Очень болезненно принять тот факт, что с близким человеком уже невозможно поговорить, обнять его или просто побыть рядом.

Психолог советует не сдерживать слез, позволять себе проживать все чувства и искать поддержки среди близких или специалистов.

Обработка боли

Естественное переживание потери включает похоронные ритуалы, памятные дни (9-й и 40-й), разговоры о покойном и создание места памяти. Эти действия помогают уменьшить боль и постепенно принять реальность.

Адаптация к новой жизни

Важно сформировать те навыки, которые будут помогать решать те вопросы, которыми занимался раньше ваш близкий человек. С его смертью у вас меняется представление о себе и других - вы должны создать новые смыслы.

Нужно принять новый статус, такой как "я - вдова/вдовец", или "я - мать погибшего/-шей". Это означает принять себя другим/-ой, познать, какие вы теперь, что можете, в чем нуждаетесь.

Сохранение связи с умершим

На этом этапе важно найти способ сохранять память о человеке, одновременно продолжая строить собственную жизнь, новые отношения, новое "Я" во взаимодействии с миром.

Как помочь себе после смерти близкого человека?

Важно придерживаться следующих советов:

Заручитесь поддержкой друзей, коллег или родных.

Не стесняйтесь обращаться к психологу/психотерапевту, если чувствуете, что не можете справиться самостоятельно.

Заботьтесь о своем здоровье - как психическом, так и физическом - и позволяйте себе проживать все эмоции.

"Горе требует времени, но помните: обращение за помощью - это проявление силы, а не слабости", - отмечает психолог "СпівДія Хаб - Черкаси", действующей при поддержке HIAS и JFNA.