Как пережить потерю близких на войне: психолог рассказала, что поможет справиться с болью

Позвольте себе горевать

У каждого своя способность к переживанию горя, на нее влияют сразу несколько факторов:

недостаток заботы в детстве осложняет процесс переживания горя

когда смерть близкого человека происходит внезапно или при отягчающих обстоятельствах - принять этот факт еще сложнее

также трудно пережить потерю, если отношения с умершим были осложнены незавершенными конфликтами или делами

Иногда процесс горевания вообще может выглядеть как отсутствие чувств, и это тоже нормально. Дело в том, что у нашей психики есть специальные инструменты, которые помогают от "перегрева". Своего рода укол анестезии.

Да, боли нет, но это вовсе не означает, что внутри нас все хорошо. Длительное эмоциональное отстранение от ситуации также небезопасно для нашей психики. "Непроживание" чувств не дает нам выйти к новой жизни.

Процесс горевания психологи называют "работой горя" - это сложная и достаточно длительная по времени работа, которую проводит наша психика в ответ на потерю. Это целый комплекс из тяжелых и разных ощущений, смысл которого прежде всего - признание факта утраты.

Стадии переживания утраты

Американский психолог, создатель концепции психологической помощи Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий, через которые проходит потерявший близкого человек:

отрицание, или изоляция

гнев

торг

депрессия

принятие

Но каждый человек переживает все стадии утраты по своему, в своем порядке. Мы уникальны, потому не существует никакой "верной" схемы.

Отрицание - на этом этапе мы отказываемся верить в происходящее. Нам трудно принять, что родной человек ушел навсегда, и мы не можем его вернуть.

Часто на этом этапе мы "узнаем" умершего в толпе, нам снятся сны с его участием. Как только отрицание и шок проходят, наружу выходят настоящие чувства.

Это инстинктивная реакция на боль, утрату или трагические изменения. Отрицание защищает нас от разрушительной силы чувств, пока мы не будем готовы с ними справиться.

Лучшее, что можно сделать для себя на этом этапе, это найти в себе силы поговорить с кем-то о случившемся.

Это может быть кризисная консультация психолога или разговор с кем-то из близких. Озвучение произошедшего будет способствовать тому, чтобы принять реальность потери, осмыслить ее.

Второй этап - злость. Когда мы уже не можем отрицать очевидное, нас начинают переполнять эмоции: возмущение, раздражение, ярость. Мы можем "изливать" эти эмоции на своих близких, на малознакомых людей, на мир в целом.

Нам кажется, что жизнь так несправедлива только к нам. Стадия состояния каждого проходит индивидуально и является нормой проживания утраты.

В этой стадии важно обратить внимание на свои эмоции и не осуждать себя за них. А наоборот, позволить себе чувствовать тот гнев, даже если он направлен на умершего близкого человека.

Напоминайте себе, что это хорошо чувствовать так, нормализуйте для себя этот процесс. А также напоминайте себе, что мы не способны контролировать свои эмоции, только поведение, поэтому не стоит чувствовать себя виноватыми за то, что испытываем.

Третий этап - торг. Здесь мы начинаем "играть" в вероятности: если бы я была рядом, этого бы не случилось и все такое. Мы погружаемся в мир иллюзий, но реальность всегда сильнее. Рано или поздно нам придется расстаться с ними и перейти на четвертый этап.

Для этого этапа очень важно учиться разделять зоны ответственности, работать с собственным чувством вины и возвращаться в "здесь и сейчас", останавливая мысли о том, как могло бы быть.

Четвертый этап - депрессия. Для страдающего человека - это как падение в пропасть. Нам кажется, что у нас полностью опустились руки, все бессмысленно. Мы понимаем событие в полной мере, проживаем утрату. Но мы все еще недостаточно сильны для того, чтобы начать новую жизнь.

Важно понимать, что эта стадия может длиться довольно долго, поэтому важно беспокоиться о собственных ресурсах (хороший сон, питание, занятия спортом, хобби и т.д.), привлечь поддержку близких людей или специалистов в сфере ментального благополучия.

И, наконец, последний этап - это принятие. Мы соглашаемся с реальностью, принимаем ее и в некотором роде чувствуем облегчение. Это не значит, что боль ушла навсегда. Мы научились жить с ним. На этом этапе мы также формируем свою новую идентичность - принимаем себя при других жизненных обстоятельствах.

Здесь важно открыться для построения новой системы жизни и отношений уже без близкого человека: перераспределить существующие обязанности, провести аудит своей жизни сейчас, стремлений и намерений на будущее.

Нет идеальной схемы проживания каждого этапа. Каждый делает свою "работу горя" по-своему.

Для переживания горя нам также нужно время и пространство. Этим и объясняется наличие обряда похорон и оплакивания умершего в большинстве религий.

Эти ритуалы помогают сразу в нескольких аспектах: прожить скорбь в полной мере и принять факт смерти. Позвольте себе пройти все эти ритуалы для того, чтобы прожить свое горе.