Эти правила помогут вам существенно сэкономить: что позволит не выбрасывать продукты в мусор
Многие люди сталкиваются с ситуацией, когда пища отправляется в мусорное ведро. Порой это еда, которая осталась после праздников или же ее не успели съесть до окончания срока годности. А еще выбрасывается пища, которая по разным причинам "застряла" в холодильнике.
Как уменьшить пищевые отходы в доме, рассказала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.
Планируйте свое питание
"Покупай одно - второе получи бесплатно" и другие оптовые предложения приводят к тому, что мы покупаем больше, чем нам нужно. И отходы из магазина попадают домой. С точки зрения пищевых отходов, разумно не покупать больше, чем вам нужно.
Составьте план питания на неделю. Проверьте или сфотографируйте то, что осталось в холодильнике и шкафах перед покупками, чтобы знать, что у вас есть.
Используйте список покупок, обозначая необходимое количество продуктов. Учитывайте возможные случаи, когда вы собираетесь поесть в другом месте.
Знайте, как хранить еду
Свежие продукты кладите за продуктами, срок хранения которых приближается к завершению.
Организуйте холодильник так, чтобы на верхней полке были готовые к употреблению продукты, например, остатки еды. А на нижней полке - закрытое сырое мясо и рыба, чтобы избежать протекания. Зарезервируйте отдельный ящик для фруктов и овощей.
Сроки хранения продуктов
Понимайте разницу между датами "употребить до…" и "перед тем, как использовать". Срок пригодности на упакованных продуктах указывает на то, когда их еще можно употреблять в пищу. Обычно он указывается на быстро портящихся продуктах, таких как охлажденное мясо, молочные продукты и готовые блюда.
Чтобы не тратить продукты напрасно, их нужно покупать только тогда и в том количестве, когда необходимо. Лучше не делать запасы.
Используйте то, что есть
Регулярно проверяйте, что есть в шкафах и холодильнике, и используйте продукты, срок годности у которых приближается к концу.
Избегайте больших порций
Подавать небольшие порции и возвращаться за добавками вместо того, чтобы выбрасывать излишки еды с тарелок в мусорник.
Используйте тарелки меньшего размера для подачи еды. Измеряйте размеры порций с помощью недорогих кухонных помощников - мерные чашки и половники для соответствующих порций.
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