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Как перестать сравнивать себя с другими и начать радоваться жизни: простые, но действенные советы

Новина українською →
Понедельник 29 мая 2023 22:01
Как перестать сравнивать себя с другими и начать радоваться жизни: простые, но действенные советы Як перестати порівнювати себе з іншими (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Сравнивать себя с другими - это рефлекс, заложен у нас генетически. И людям очень важно занимать достойное место в обществе. Поэтому постоянно оглядываемся на окружающих, чтобы убедиться, что мы ничем не хуже других.

О том, как перестать сравнивать себя с другими, рассказала психолог София Плакадзе в своем Instagram.

Для начала нужно понять несколько безоговорочных истин:

  • Понятие "успех" есть абстрактным и каждый человек понимает это по-своему
  • Люди склонны немного обманывать о себе, чтобы казаться лучше

Как прекратить сравнивать себя с другими

"Отключить" синдром упущенных возможностей

Листая ленту в соцсетях, мы непрерывно сравниваем себя с другими, поскольку "картинка" и реальная жизнь кажутся одним и тем же.

Не беритесь листать новостную ленту сразу после пробуждения. Регулярно устраивайте так называемые "диджитал-детоксы".

Самонаблюдение

Попытайтесь понаблюдать за собой, дайте ответ на эти вопросы: "Когда я сравниваю себя? В каком контексте это делаю и почему?". Попытайтесь понять, почему и как это происходит.

Снизить тревожность

Попробуйте успокоительные практики, например:

  • медитации
  • дыхательные практики
  • легкий спорт
  • творчество

После этого определите свои методы снижения тревоги.

Воспоминания

Делайте больше видео, фото, ведите дневник. Время от времени просматривайте фотопленку, чтобы вспоминать, как наполнена была ваша неделя/месяц/год. Вместо того чтобы смотреть на других, делайте выводы на основе ваших воспоминаний и поступков.

Радость

Научитесь радоваться достижениям даже, на ваш взгляд, мельчайшим. Благодарите себе за все, что сделали за день. Проявляйте больше доброты к себе. Наслаждайтесь разными моментами жизни, даже обычной прогулкой на улице.

Уникальность

Помните о своей оригинальности и неповторимости. Самый крутой образ, к которому нужно стремиться - это лучшая версия самого себя. Каждый человек по-своему уникален и не имеет второго экземпляра.

Раньше мы рассказывали, как преодолеть чувство тревоги и успокоиться.

Также мы объясняли, что такое синдром отличника и как он влияет на жизнь во взрослом возрасте.

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