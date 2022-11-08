Как просмотр сцен насилия по телевизору влияет на детей: ответ ученых
Современные дети имеют неограниченный доступ к телевидению и Интернету. Часто родители не контролируют, что именно смотрят их дети онлайн. А зря...
Ученые из Монреаля выяснили, что просмотр нежелательного контента негативно влияет на развитие детей в дальнейшем.
Об этом сообщают на сайте Medicalxpress.
Как проводили исследования?
"Раньше было непонятно, как именно насильственный контент с экрана в раннем детстве может предусмотреть дальнейшие психологические расстройства и академические риски", - говорят ученые.
Поэтому они решили приступить к эксперименту, чтобы увидеть долговременные изменения в поведении ребенка. Команда избрала родителей и их детей, изучила насильственный контент, который дети пересматривали в возрасте от трех-четырех лет, а затем провели новое наблюдение, когда всем детям исполнилось 12 человек.
Какие результаты показали?
"По сравнению с однополыми сверстниками, которые не сталкивались с насильственным контентом на экране, сталкивающиеся мальчики и девушки с большей вероятностью испытывали дальнейшее усиление эмоционального стресса", - пришли к выводу ученые.
Кроме того, сами дети отметили, что почувствовали снижение уровня знаний, активности и мотивации обучения. Они отметили ощущение печали и тревоги. Учителя заметили, что этим детям труднее адаптироваться в коллективе класса и обществе.
Обнаружили, что 12-летние дети хуже адаптируются и учатся (фото: Freepik)
Как уберечь ребенка от насилия в интернете?
Прежде всего, стоит обсудить с ребенком несколько моментов по пользованию социальными сетями:
- Не размещать личную информацию в сети. Если ребенок научен не рассказывать этого всем на улице, пусть так же поступит и в сети.
- Думать несколько раз перед публикацией чего-нибудь.
- Никогда нельзя делиться паролями ни с друзьями, ни тем более с незнакомцами.
- Добавлять в друзья и общаться только с людьми, которых ребенок знает в реальности.
- Если ребенок получает угрозы - он должен сразу выйти из сайта, выключить гаджет и сообщить об этом взрослым.
Чтобы уберечь ребенка от потенциально нежелательного контента, родители могут использовать кнопки блокировки.
В Chrome и Opera это кнопка Adult Blocker, в Google можно включить "Безопасный поиск". В браузере Mozilla Firefox тоже есть кнопка родительского контроля, но еще предлагает свои специфические решения.
Раньше мы рассказывали, как уберечь глаза ребенка во время дистанционного обучения.
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