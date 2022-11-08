Як перегляд сцен насильства по телевізору впливає на дітей: відповідь вчених

Вчені з університету Монреаля з'ясували, що перегляд вразливого контенту негативно впливає на розвиток дітей надалі.

Сучасні діти мають необмежений доступ до телебачення та інтернету. Часто батьки не контролюють, що саме дивляться їхні чада онлайн. А дарма...

Про це повідомляють на сайті Medicalxpress.

Як проводили дослідження?

"Раніше було незрозуміло, як саме насильницький контент з екрана в ранньому дитинстві може передбачити подальші психологічні розлади та академічні ризики", - кажуть науковці.

Тому вони вирішили взятися за експеримент, щоб побачити довготривалі зміни в поведінці дитини. Команда обрала батьків та їхніх дітей, вивчила насильницький контент, який діти переглядали у віці від трьох-чотирьох років, а потім провели нове спостереження, коли всім дітям виповнилося 12.

Які виявили результати?

"Порівняно з одностатевими однолітками, які не стикалися з насильницьким контентом на екрані, хлопчики та дівчата, які стикалися, з більшою ймовірністю відчували подальше посилення емоційного стресу", - дійшли висновку вчені.

Окрім того, самі діти зазначили, що відчули зниження рівня знань, активності та мотивації навчатися. Вони відзначили присутнє відчуття смутку та тривоги. А вчителі помітили, що цим дітям важче адаптуватися в колективі класу та суспільстві.

Виявили, що 12-річні діти гірше адаптуються та навчаються (фото: Freepik)

Як вберегти дитину від насилля в інтернеті?

Насамперед варто обговорити з дитиною декілька моментів із користування соціальними мережами:

Не розміщувати особисту інформацію в мережі. Якщо дитина навчена не розповідати цього всім на вулиці, нехай так само робить і в мережі.

Думати декілька разів перед публікацією чого-небудь.

Ніколи не можна ділитися паролями ні з друзями, ні тим паче з незнайомцями.

Додавати в друзі та спілкуватися тільки з тими людьми, яких дитина знає в реальності.

Якщо дитина отримує погрози - вона має відразу вийти з сайту, вимкнути гаджет і повідомити про це дорослих.

Щоб вберегти дитину від потенційно небажаного контенту, батьки можуть використовувати кнопки блокування.

У Chrome та Opera це кнопка Adult Blocker, у Google можна ввімкнути "Безпечний пошук". У браузері Mozilla Firefox теж є кнопка батьківського контролю, але ще пропонує свої специфічні рішення.