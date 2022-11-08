Як перегляд сцен насильства по телевізору впливає на дітей: відповідь вчених
Сучасні діти мають необмежений доступ до телебачення та інтернету. Часто батьки не контролюють, що саме дивляться їхні чада онлайн. А дарма...
Вчені з університету Монреаля з'ясували, що перегляд вразливого контенту негативно впливає на розвиток дітей надалі.
Про це повідомляють на сайті Medicalxpress.
Як проводили дослідження?
"Раніше було незрозуміло, як саме насильницький контент з екрана в ранньому дитинстві може передбачити подальші психологічні розлади та академічні ризики", - кажуть науковці.
Тому вони вирішили взятися за експеримент, щоб побачити довготривалі зміни в поведінці дитини. Команда обрала батьків та їхніх дітей, вивчила насильницький контент, який діти переглядали у віці від трьох-чотирьох років, а потім провели нове спостереження, коли всім дітям виповнилося 12.
Які виявили результати?
"Порівняно з одностатевими однолітками, які не стикалися з насильницьким контентом на екрані, хлопчики та дівчата, які стикалися, з більшою ймовірністю відчували подальше посилення емоційного стресу", - дійшли висновку вчені.
Окрім того, самі діти зазначили, що відчули зниження рівня знань, активності та мотивації навчатися. Вони відзначили присутнє відчуття смутку та тривоги. А вчителі помітили, що цим дітям важче адаптуватися в колективі класу та суспільстві.
Виявили, що 12-річні діти гірше адаптуються та навчаються (фото: Freepik)
Як вберегти дитину від насилля в інтернеті?
Насамперед варто обговорити з дитиною декілька моментів із користування соціальними мережами:
- Не розміщувати особисту інформацію в мережі. Якщо дитина навчена не розповідати цього всім на вулиці, нехай так само робить і в мережі.
- Думати декілька разів перед публікацією чого-небудь.
- Ніколи не можна ділитися паролями ні з друзями, ні тим паче з незнайомцями.
- Додавати в друзі та спілкуватися тільки з тими людьми, яких дитина знає в реальності.
- Якщо дитина отримує погрози - вона має відразу вийти з сайту, вимкнути гаджет і повідомити про це дорослих.
Щоб вберегти дитину від потенційно небажаного контенту, батьки можуть використовувати кнопки блокування.
У Chrome та Opera це кнопка Adult Blocker, у Google можна ввімкнути "Безпечний пошук". У браузері Mozilla Firefox теж є кнопка батьківського контролю, але ще пропонує свої специфічні рішення.
Раніше ми розповідали, як вберегти очі дитина під час дистанційного навчання.
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