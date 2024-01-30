Как получить статус ветерана военной службы и какие у них льготы: инструкция

Ветераны военной службы могут получить соответствующий статус и право пользования определенными льготами. Для этого необходимо собрать список необходимых документов и обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации.
Как оформить статус ветерана военной службы и на какие льготы можно рассчитывать, говорит РБК-Украина (проект Styler).
В подготовке материала использован источник: Львовский центральный ТЦК СП, Министерство по делам ветеранов.
Как получить статус ветерана военной службы
Ветеранами военной службы могут быть признаны следующие граждане Украины:
безупречно прослуживших на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;
лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие заболевания, полученного во время прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и больше.
Какие документы необходимы для оформления удостоверения ветерана военной службы
Для оформления удостоверения ветерана военной службы необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации ветерана и предоставить в центр следующие документы:
заявление на получение удостоверения ветерана военной службы
копию паспорта или ID-карты
копию идентификационного кода
выписка из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства
две фотографии
копии приказов об увольнении с военной службы
справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.
Ветеранам военной службы предоставляются следующие льготы:
безвозмездное пользование заведениями здравоохранения Министерства обороны Украины
первоочередное безвозмездное приобретение лекарств по рецептам врачей
преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением в санаториях со льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей
50% скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги
первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий
безвозмездный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом междугородного сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха
безвозмездный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильному транспорту общего пользования в сельской местности.