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Как получить статус ветерана военной службы и какие у них льготы: инструкция

Кто и как может оформить статус ветерана военной службы (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Ветераны военной службы могут получить соответствующий статус и право пользования определенными льготами. Для этого необходимо собрать список необходимых документов и обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации.

Как оформить статус ветерана военной службы и на какие льготы можно рассчитывать, говорит РБК-Украина (проект Styler).

В подготовке материала использован источник: Львовский центральный ТЦК СП, Министерство по делам ветеранов.

Как получить статус ветерана военной службы

Ветеранами военной службы могут быть признаны следующие граждане Украины:

  • безупречно прослуживших на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении;
  • лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы;
  • лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие заболевания, полученного во время прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и больше.

Какие документы необходимы для оформления удостоверения ветерана военной службы

Для оформления удостоверения ветерана военной службы необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации ветерана и предоставить в центр следующие документы:

  • заявление на получение удостоверения ветерана военной службы
  • копию паспорта или ID-карты
  • копию идентификационного кода
  • выписка из Единого государственного демографического реестра относительно регистрации места жительства
  • две фотографии
  • копии приказов об увольнении с военной службы
  • справку МСЭК о получении инвалидности I или II группы, наступившей вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Ветеранам военной службы предоставляются следующие льготы:

  • безвозмездное пользование заведениями здравоохранения Министерства обороны Украины
  • первоочередное безвозмездное приобретение лекарств по рецептам врачей
  • преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением в санаториях со льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей
  • 50% скидка платы за пользование жильем и платы за коммунальные услуги
  • первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий
  • безвозмездный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным транспортом или автомобильным транспортом междугородного сообщения для лечения и отдыха в санаториях и домах отдыха
  • безвозмездный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильному транспорту общего пользования в сельской местности.
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