Как получить "пакунок малюка", если ребенок родился за границей: инструкция

В Украине новоиспеченным родителям выдают "пакунок малюка" или денежную помощь вместо него. Украинцы, которые находятся за границей, также могут получить "пакунок".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале " ЮрШтаб " рассказывает, как получить "пакунок малюка", если ребенок родился за границей.

Как получить "упаковку малыша"

"Пакунок малюка" - это безвозвратная адресная социальная помощь семьям, где родился ребенок. Он состоит из более чем 90 вещей, необходимых младенцу в первые месяцы его жизни.

Получить "пакунок малюка" можно в роддоме после рождения ребенка. Если помощи в данный момент нет, то в течение 30 календарных дней со дня рождения ребенка можно подать заявление:

через электронный кабинет Минсоцполитики

в органы социальной защиты населения

в ЦОАУ по месту жительства

А если ребенок родился не в роддоме?

Тогда родителям нужно подать заявление о предоставлении "пакунок малюка", свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий факт рождения ребенка.

Его должно выдать учреждение здравоохранения, которое проводило осмотр матери и ребенка или медицинская консультативная комиссия, если медицинское учреждение не осуществляло осмотр матери и ребенка.

А если ребенок родился за границей?

Если ребенок был рожден не в Украине, нужно подать следующие документы:

заявление

копия свидетельства рождения ребенка. В случае его отсутствия - копию документа о рождении ребенка, выдавшего компетентный орган страны пребывания, с переводом на украинский язык.

Правильность перевода или подлинность подписи переводчика должны быть удостоверены нотариально.

В течение 21 календарного дня родители получат ответ и "пакунок малюка" или мотивированный отказ. Чаще всего он связан с представлением не всего пакета документов.

Вместо "пакунок малюка" можно выбрать денежную компенсацию. Сегодня составляет 6 816 гривен. Обратиться за такой помощью нужно не позже, чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка.