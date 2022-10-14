Как получить автограф Залужного: в Украине запустили сбор средств с призами

Ко Дню защитников и защитниц Украины UNITED24, Monobank и блогер Игорь Лаченков запустили сбор на "Ловца шахидов".
Зато украинцы, которые задонатят, смогут принять участие в розыгрыше браслетов из Азовстали, на 100 из которых есть автограф Залужного.
Об этом соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в своем Telegram -канале.
Организаторы сбора цель собрать 100 миллионов гривен, чтобы приобрести "Ловца дронов". Это система, которая делает вражеский дрон слепым и заставляет подняться выше, что в свою очередь позволяет украинским ПВО его сбить.
"Точное название и модель этой системы называть мне не позволили", - пишет Гороховский.
Специально для этого сбора было изготовлено 1000 браслетов из металла последней довоенной партии Азовстали с надписью "ВЕРЮ ВСУ". Уникальность состоит еще и в том, что 100 из них - с автографом Валерия Залужного.
Браслет из металла Азовстали с надписью "Верю ВСУ" (фото: t.me/OGoMono)
"80 браслетов с автографом главнокомандующего гарантированно отдадим за взносы более 100 000 гривен. Но, думаю, это закончится в первые часы", - убежден Олег. На 10 утра таких браслетов осталось 69.
Остальные 920 браслетов, среди которых будут 20 с автографом, разыграют между всеми, кто внесет взносы в банки сбора.
Чтобы принять участие в сборе и принять участие в розыгрыше, нужно сделать донат на одну из банок:
За первые 10 минут украинцы собирали первый миллион, а уже через час на обоих банках начислено более 20 000 000 гривен! Сбор продлится до воскресенья 17:00. В то же время будут известны результаты розыгрыша.