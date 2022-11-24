Как освежиться без душа: 6 полезных советов на случай отключения воды

Пользуйтесь сухим шампунем

Сухие шампуни могут быть в виде мыла или спреев. Они легки в применении. Нанесите средство на корни волос, а затем тонкой расческой распределите до кончиков. Шампунь впитает "жир" из волос и очистит их.

Часто меняйте одежду

Чаще переодевайтесь. Лучше выбирать одежду из натуральных тканей, потому что такая обеспечивает хорошую вентиляцию воздуха.

Следует отказаться от узкой и тесной одежды. Поскольку вспотевшие участки тела быстрее начинают выделять неприятный запах, если тесно обтянуты тканью.

Мойте руки антисептиком

Антисептики и влажные салфетки отлично заменят традиционное мытье рук с мылом и водой. Следует запастись этими средствами гигиены раньше времени в большом количестве.

Пользуйтесь антиперспирантом

Регулярно наносите антиперспиранты. Если по каким-то причинам у вас их нет, то поможет яблочный уксус. Его можно наносить на подмышки вместо обычного дезодоранта. Средство убивает бактерии и неприятный запах.

Однако лучше предварительно проверить, как на него реагирует кожа. Нанесите уксус на небольшой участок кожи, если не возникло аллергии, можете использовать на подмышках.

Освежитесь парфюмерией

Качественная парфюмерия хорошо освежает и способна замаскировать неприятный запах. Однако не стоит перегибать. Чрезмерное использование неуместно.

Воспользуйтесь электробритвой

Если есть настоятельная потребность побриться, но недостаточно воды, чтобы смыть пенку, то лучше воспользуйтесь электробритвой. Следите, чтобы она всегда была достаточно заряжена.