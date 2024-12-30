Как организовать идеальное застолье на Новый год, чтобы все остались довольны

Так как же создать идеальную атмосферу на Новый год? Прежде всего, говорит Вероника, надо тщательно выбрать общество и место празднования.

"Для начала важно определить: кто именно будет на празднике или все присутствующие дружат между собой. Новогодний вечер должен стать праздником для каждого. Если есть возможность, пригласите близких друзей, родных, а также людей старшего поколения. Замечу, что для каждого из гостей представление о создании комфортной атмосферы будет разным, поэтому стоит учесть предпочтения и потребности. Старшие родственники часто ценят больше спокойные моменты за столом, когда есть возможность поговорить, а дети хотят более активного отдыха с музыкой и танцами", - говорит Чекалюк.

Настоящий новогодний праздник невозможен без праздничного стола.

"Для меня, как автора книг об этикете и коммуникации за столом, важно, чтобы стол был не только вкусным, но и эстетически привлекательным. Бережно позаботьтесь о каждой детали: от сервировки до выбора блюд. Рекомендуется, чтобы стол был богатым на разнообразные блюда, учитывая вкусы разных поколений. Так, для старшего поколения стоит приготовить традиционные блюда, которые несут значение и историю, такие как любимый салат, закуски или холодец. Для младших гостей можно добавить новые блюда, которые побуждают к экспериментам и открытиям, суши, пиццу, бургеры", - советует эксперт.

Готовя блюда на Новый год, следует учесть вкусы разных поколений (иллюстративное фото: Freepik)

Для того, чтобы за столом была гармония, важно правильно организовать места.

"Мой совет: разместить людей так за столом, чтобы не было конфликтов, но и не создавать ощущение отдаленности. Садясь рядом, создается возможность для общения, а это, в свою очередь, укрепляет отношения. Особенно важно продумать места для старших членов семьи, которым могут потребоваться дополнительные удобства", - комментирует эксперт по этикету.

Также она отмечает, что новогодний праздник не должен быть только "наблюдением". Важно, чтобы каждый гость, независимо от возраста, почувствовал свою причастность к празднованию. Это могут быть совместные игры, мастер-классы по приготовлению блюд или даже совместное создание новогодних декораций.

"Особенно интересно для старших людей - это рассказать о семейных традициях, которые передаются из поколения в поколение, таким образом привлекаясь к активному участию", - говорит она.

"Зажигание свечей, обмен подарками, или даже простой, но крайне важный вопрос "Как ваш день?" - это то, что дает возможность всем участникам праздника почувствовать себя желанными и важными", - добавляет Вероника.

Не следует забывать о музыке, ведь это важный элемент празднования.

"Для разных поколений можно подобрать разные стили, чтобы каждый нашел для себя что-то интересное, поставьте классические новогодние мелодии. Важно, чтобы музыка не заглушала общение, но помогала создать настроение. Время от времени делайте паузы для общения, разговоров, обмена впечатлениями и планами на следующий год", - советует специалист.

Общение за новогодним столом необходимо для идеальной атмосферы праздника (иллюстративное фото: Freepik)

Подарки - это часть праздника, которая дарит ощущение заботы и внимания. Но важно помнить, что не всегда лучшим подарком являются материальные вещи.

"В Новый год особенно важно выбирать подарки, которые говорят о вашем внимании и понимании человека. Для старших родственников это могут быть совместно проведенные моменты, для детей - что-то, что будет вдохновлять их на развитие и новые впечатления", - подчеркивает Чекалюк.

"Новогоднее празднование это возможность собрать родных, поделиться теплом, любовью и вниманием. Важно помнить, что лучшее празднование - это когда все гости чувствуют себя комфортно и счастливо. Поэтому, организовывая праздничный ужин, уделяйте внимание каждому аспекту - от сервировки до атмосферы. Это создаст незабываемый праздник для всех", - резюмирует она.