Как Оля Полякова поет вживую. Преподаватель по вокалу устроила "тотальный разбор" (видео)

Певица Оля Полякова активно гастролирует, а в соцсетях можно легко найти видео с ее выступлениями вживую. И один из ее концертов недавно посетила известная в TikTok преподавательница по вокалу - блогерша Юлия Юрченко. Она проанализировала пение артистки и устроила разбор ее выступлений.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в новом видео на своем YouTube-канале Юрченко рассказала, что думает о живом пении Поляковой.
Юлия проанализировала как архивные видео, так и "свежие". На старых записях Полякова поразила ее низким тембром и драйвом, даже когда певица исполняла свои хиты практически без музыкального сопровождения, она все равно энергично держала ритм и подтанцовывала.
Затем Юрченко поделилась впечатлениями от выступления Поляковой в рамках ее тура "Все буде добре". Преподаватель отметила, что была поражена некоторыми моментами, хотя и слышала "беки" или "плюс".
Как Полякова поет вживую (фото предоставлено пресс-службой)
"Сейчас на записи, когда я слушаю, мне очень четко слышно, что это, конечно, пререкорд. Что там очень большая пачка беков и есть дабл. Но Оля поверх поет и очень сложные ходы. Хочу сказать, что у нее сейчас очень сложные песни", - заявила блогерша.
"Вот этот новый альбом, который украинский, там просто мрак - очень сложные такие мелодии, которые действительно трудно петь. И потому это хорошо, что здесь есть пререкорд", - добавила она.
По словам Юрченко, в пении Поляковой она услышала "академическую базу" и немало тяжелых приемов, которые используют не все артисты. Преподаватель заявила, что звезда поет "глубоко".
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