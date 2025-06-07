Как одеваться в жару: Даша Квиткова показала сарафан, который можно носить и в офис, и на пляж

Какой "лук" выбрала Даша Квиткова

Для повседневного образа на лето она выбрала сарафан темно-синего оттенка без рукавов в длине миди. Отметим, что это универсальная вещь из хлопка, которую можно носить как на пляж, так и на работу, если правильно подобрать обувь и аксессуары.

Сарафан, как у Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Чтобы подчеркнуть линию талии Квиткова надела поверх сарафана оригинальный пояс-цепочку.

Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Затем она поэкспериментировала с верхом, который можно накинуть на сарафан. Она выбрала белый пиджак свободного кроя с контрастной черной полоской.

Образ на каждый день (фото: instagram.com/kvittkova)

Завершить стильный образ блогерша решила солнцезащитными очками, бежевыми лоферами и сумкой из замши светло-коричневого оттенка. Отметим, что обувь и замши из этого материала продолжают быть в модных трендах.

Даша Квиткова задает тренды (фото: instagram.com/kvittkova)

Какие сарафаны присмотреть на лето 2025

Льняные и легкие ткани

Лен остается фаворитом лета благодаря своей способности пропускать воздух и отводить влагу. Сарафаны из льна или смеси льна и хлопка идеально подходят для жарких дней. Они доступны в разных стилях, от простых до более структурированных, и часто имеют карманы для удобства.

Яркие цвета и принты

Этим летом в моде насыщенные цвета, такие как синий, неоновый желтый и ярко-розовый. Эти оттенки придают энергии и привлекают внимание. Также популярны тропические принты, цветочные и лиственные узоры, выполненные в сдержанных цветах для элегантного вида.

Прозрачные ткани

Прозрачные ткани, такие как органза и кружево, придают легкость и романтичность образу. Эти материалы используются для создания эффекта "воздушного" вида, придавая элегантность и женственность.

Макси и миди длина

Макси и миди сарафаны остаются актуальными благодаря универсальности и элегантности. Они подходят как для повседневной носки, так и для вечерних выходов. Эти длины позволяют экспериментировать с разными стилями и аксессуарами.

Бохо-шик

Бохо-шик возвращается снова, с сарафанами в стиле 70-х годов, изготовленными из замши и других мягких материалов. Эти модели часто дополнены вышивкой, бахромой и другими этническими элементами, создавая спокойный и свободный стиль.

Даша Квиткова показала модный сарафан на лето (фото: instagram.com/kvittkova)