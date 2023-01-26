Этот способ поможет без усилий очистить ковер за минуты. Будет как новый

Очень часто случается, что на ковер выливается жидкость, и пятно трудно вывести. Это не беда!

Как без усилий почистить очень грязный ковер?

Вам поможет простая таблетка для посудомоечной машины. Капсула для этого устройства может творить чудеса со всеми видами пятен на ковре.

Этот продукт предлагает мощную смесь чистящих веществ, которые помогают тщательно удалить пятна и грязь.

Для начала почистите ковер с помощью пылесоса или щетки с мягкой щетиной. Потом поместите капсулу в таз с горячей водой и дайте ей растаять.

Возьмите ткань из микрофибры, достаточно большую, чтобы покрыть диаметр крышки кастрюли.

Окуните ткань в этот раствор, отожмите, затем покройте им всю крышку и завяжите бока узлом на ручке. Держите крышку за ручку и потрите. Этот метод покрывает большую часть вашего ковра, чтобы очистить его равномерно.

Промойте ковер, но на этот раз повторив операцию смоченной в воде и отжатой тряпкой. Затем дайте ковру высохнуть на воздухе. Не сомневайтесь, вы получите безупречный результат.

Другие способы по очистке ковров

Пищевая сода - одно из лучших средств для сухой чистки ковров

Почистив ковер пылесосом, обильно посыпьте его пищевой содой. Мягкой щеткой делайте круговые движения, чтобы средство проникло внутрь. Оставьте на несколько часов, прежде чем пропылесосить порошок.

Помимо того, что она является хорошим средством для химчистки, пищевая сода является отличным дезодорантом. Он также очистит ваши белые ковры и заставит их выглядеть великолепно.

Как безопасно постирать ковер

Если вы боитесь повредить ковер во время чистки, не переживайте. Самое главное - использовать правильные продукты и инструменты, которые лучше всего подходят для волокон вашего ковра.

Итак, прежде чем тестировать метод стирки, внимательно следуйте инструкциям производителя на этикетке вашего ковра.

Там будет указано, способен ли он выдержать машинную стирку или чистку конкретным средством. Натуральные растворы, такие как пищевая сода, не повредят вашему коврику.

Пароочиститель также является эффективным и безопасным средством для чистки ковров.