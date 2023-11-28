Как очистить лобовое стекло зимой средством за 20 гривен: водителям на заметку

Когда наступает холодный период, из-за перепада температур на окнах машин появляется конденсат.

По словам экспертов, салфетка из микроволокна есть одним из самых простых способов очистить конденсат на окнах авто. При этом лучше очищать лобовое стекло круговыми движениями, чтобы не оставлять разводов.

Стоимость тряпки с микрофиброй может отличаться, однако она не слишком высокая.

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Для этого можно применять обычные бумажные салфетки, хотя они с этой задачей справятся хуже.

Зачем очищать лобовое стекло перед поездкой

Если пренебрегать этим советом, тогда каждая ваша поездка на машине может быть опасной из-за плохой видимости. Кстати, в Великобритании за неочищенное стекло даже могут выписать штраф до 2 500 фунтов стерлингов (примерно 115 000 гривен).

В Украине такого штрафа не предусмотрено, но лучше все же не поддаваться искушению, а потратить несколько минут и отправляться в путь с безопасностью.