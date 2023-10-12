Как обрезать пеларгонию осенью, чтобы она обильно цвела в следующем году (видео)

Как обрезать пеларгонию осенью

"Чтобы пеларгония была красивой и постоянно цвела, необходимо регулярно проводить обрезку. Если этого не делать, растение вытянется, будет менее охотно цвести. Кроме того, необрезанное растение подвержено различным заболеваниям", - объясняет садовница.

Обрезку нужно производить именно осенью. Так черенки за зиму вырастут и будут пригодны для высадки весной в уличные горшки.

"Больше всего нуждаются в обрезке зональные сорта, при этом нужно рассчитать, что от этой процедуры до цветения должно пройти не менее 3 месяцев, чтобы успела сформироваться цветочная почка", - говорит женщина.

Черенки из каждого сорта нужно брать еще до наступления заморозков. На черенке срезают или обламывают зеленые верхушки побегов длиной 5-10 см, чтобы еще не были одеревенели, но на которых есть цветы или бутоны, это значит, что веточки достаточно созрели.

Перед посадкой следует выдержать некоторое время, чтобы срезанные черенки подсохли, это убережет их от загнивания. У черенков нужно обломать все цветоножки с цветками и бутонами.

"Также следует оборвать все нижние листья, оставляя лишь на макушке 2-4 небольших листа. Корешки у черенков пеларгоний образуются именно на месте среза, а не по всей поверхности углубленной части стебля", - говорит садовница.

Для посадки черенков можно использовать любые сосуды. На дне нужно обязательно сделать дырочки для стекания излишков воды после полива. Для посадки черенков нужно подготовить рыхлый субстрат. Можно взять обычную огородную землю, перлит и песок в соотношении 1,5 к 1 к 0,5.

Все компоненты нужно тщательно перемешать. Заполнив сосуды приготовленной землей, нужно палочкой сделать ямку в земле глубиной 2-3 см. Полить почву нужно до посадки черенков, а не после.

Также садовница отмечает, что осенью пеларгонии нужно перенести в дом, если они были на улице. Поливать цветы нужно реже, а также нужно снизить количество удобрений.

В целях профилактики цветы обрабатывают "фундазолом". Оптимальным местом для зимовки этого растения есть утепленный балкон, где температура не опускается ниже +12 градусов. Но можно оставить ее и в комнате, поставив поближе к стеклу. Но важно, чтобы не было сквозняка.