Как обрезать малину, чтобы получить ранний урожай в следующем году: секрет от садовницы

Для чего нужна обрезка малины

"Чтобы правильно обрезать ремонтантную малину, нужно учитывать ее особенности. В данном видео мы предлагаем два способа обрезки ремонтантной сортов", - говорит хозяйка.

Обрезку нужно проводить, чтобы получить хороший урожай малины в следующем году.

"Ягоды не обрезанной малины будут мелкие, а урожай маленьким, ведь сила растения будет использоваться для наращивания зеленой массы", - говорит садовница.

Также эта процедура необходима для того, чтобы после обрезки росли новые боковые побеги, на которых и будет плодоносить малина.

"И если мы обрезаем прошлогодние побеги и несформированные - то растение получит больше питательных веществ, а мы получим более высокий урожай малины. Также обрезка сделает участок более проветриваемым, а это и есть борьба с грибковыми заболеваниями", - объясняет хозяйка.

Когда и как нужно обрезать малину

"Как видите, что листья на кустах желтеют - пришло время для обрезки. Эту процедуру надо проводить и на обычной малине, и на ремонтантных сортах, которая дает урожай дважды в год", - говорит садовница.

Она отмечает, что обычные сорта плодоносят на прошлогодних побегах, а ремонтантные - на новых.

"В зависимости от того, какой вы хотите получить урожай - такую и обрезку нужно проводить. Разделите участок с ремонтантной малиной на две части. На одной обрежьте все боковые и старые побеги, а новые оставьте. Здесь можно будет получить ранний урожай в июне, а потом еще и осенью. А на втором участке - обрежьте все побеги под корень. Тогда кусты дадут урожай в июле, но он будет большим и качественнее", - объясняет хозяйка.

На первом участке оставьте только крепкие побеги, по 2-3 на каждом кусте и обрежьте их на высоте 1-1,2 м. Обрезку следует сделать до морозов, чтобы места среза затянулись до холодов. Важно перед процедурой обработать ножницы антисептиком.

На втором участке обрезать ремонтантную малину нужно, когда температура стабильно опустится до 5-8 градусов тепла. Если нет снега, ее можно обрезать даже в январе или весной до распускания почек. Срезанные побеги нужно убрать с участка и утилизировать.

Как правильно подкормить кусты осенью

"Если не было дождей в вашем регионе, то надо подлить растения. Иначе, если корни будут сухими, то они промерзнут зимой. Тогда рассыпьте суперфосфат из расчета 3 столовых ложки на 1 квадратный метр, а после этого разрыхлите почву не глубже 8 см", - говорит хозяйка.

На зиму кусты следует замульчировать. Это можно сделать компостом, тогда это будет дополнительная подкормка растения. Также можно добавить опилки.

"Важно все листья и обрезанные побеги забрать с участка, чтобы не оставить вредителей зимовать. Участок, на котором кусты обрезали под корень, можно не обрабатывать. А участок, где остались побеги, следует опрыскать двухпроцентным раствором бордоской смеси", - советует садовница.