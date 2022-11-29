Как выбрать обувь онлайн и не прогадать: действенные советы стилиста

На что обратить внимание в первую очередь, когда выбираете обувь

Длина стопы

Ее нужно измерить правильно. Ибо ваш 37-й на деле может быть полным 38-м.

Мерить нужно от самого длинного пальца до пятки под углом 90 градусов. Поставьте метки карандашом, уберите стопу и проведите прямую линию. Это будет ваша длина стопы.

Не всегда длина стельки соответствует вашему размеру

Например, с острым носком стельки всегда длиннее на 1-3 см. У спортивной обуви стелька должна быть больше на 0,5-1 см. К обычным сапогам нужно добавить 0,5 см, а к зимним – 1 см.

Если носок обуви идет на сужение

В такой обуви, скорее всего, ноге будет тесно.

Сплошная подошва, особенно прямая – не будет гнуться

У нее должен быть небольшой подъем, чтобы при наступании на пальцы было пространство, куда им гнуться.

Что нужно обязательно спросить у продавца

Обязательно спросите, гнется ли подошва!

Есть ли шнуровка, резинка или возможность корректировки фиксации? Для ног с особенностями это непременно.

Вес. Спросите у продавца, не тяжелая ли обувь. Чем легче – тем лучше.



Всегда спрашивайте у продавца, на какой объем ноги рассчитана модель.

Как замерить объем ноги:

Если ноги имеют особенности, найдите своего производителя

"Правильный" производитель точно подберет вам модель, соответствующую полноте ноги.

"Полнота не входит в размерный ряд, но любой нормальный и опытный продавец или производитель обуви вам с этим поможет", - уверена стилист.

Осторожно!

Если продавец говорит, мол, на полную ногу подойдет, оно потянется, кожа эластичная и не спрашивает мерки вашей ноги... Это, скорее всего, желание втюхать.