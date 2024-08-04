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Как выбрать цветы на кладбище? Правила и традиции

Почему на могилу кладут парное количество цветов (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

Выбор цветов на кладбище может быть сложной задачей, ведь важно учитывать традиции и суеверия, чтобы не навлечь беду.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно выбрать цветы для могилы и другие правила.

Значение погребальных цветов

Цветы на похоронах имеют глубокое символическое значение и выполняют несколько важных функций-

  • Выражение сострадания. Цветы помогают передать поддержку и уважение к усопшему и его семье, особенно когда трудно выразить эти чувства словами.
  • Традиции. Цветы используются для выражения уважения к умершему, для поддержки его близких.
  • Атмосфера. Цветы создают атмосферу теплоты и красоты на похоронах, что приносит определенное утешение тем, кто в скорби, и помогает уменьшить чувство подавленности.
  • Религиозный символизм. Цветы как символ быстротечности жизни подчеркивают временность человеческого существования и напоминают, как важности ценить каждый момент жизни.

Таким образом, цветы выполняют как эстетическую, так и символическую роль на похоронах. Они помогают выразить глубокие эмоции, оказать поддержку семье усопшего и сделать церемонию более значимой и торжественной.

Почему на могилу кладут несколько цветов?

Этот вопрос имеет несколько объяснений, коренящихся в истории и культурных традициях.

Одна из версий гласит, что еще в старой Руси на могилы погибших воинов клали два цветка как знак уважения и памяти. Другая версия связана с языческими верованиями, где четные числа ассоциировались со злом и смертью. Возможно, поэтому живым дарят нечетное количество цветов, а мертвым - парное, чтобы подчеркнуть завершение их жизненного пути.

Многие древние культуры считали четные числа символами завершенности, тогда как нечетные (за исключением 13) олицетворяли радость и жизнь. Например, пифагорейцы считали нечетные числа символами добра и света, а парные - печали и смерти.

В другом варианте объяснений, один цветок на могиле символизирует память о покойном, а второй - благодарение Богу или ангелу-хранителю. Также некоторые считают, что дарение парного количества цветов мертвым символизирует их новый статус в смерти, как "женатых" на вечности.

Живые или искусственные цветы на кладбище?

Выбор между живыми и искусственными цветами для могилы часто зависит от личных предпочтений и практических соображений. Живые цветы, как правило, имеют глубокое символическое значение:

  • Белые хризантемы символизируют открытость и дружбу, их часто приносят на могилы друзей.
  • Белые лилии ассоциируются с чистотой и обычно их кладут на могилы девушек и молодых женщин.
  • Темно-красные розы символизируют скорбь.
  • Красные гвоздики, которые принято приносить на могилы пожилых людей, выражают уважение и уважение.

Букеты должны состоять только из парного количества цветов и лежать бутонами к голове умершего.

Искусственные цветы имеют большую популярность из-за своей долговечности. Они не увядают и сохраняют свой вид длительное время, что делает их практичным выбором для украшения могил.

Раньше мы рассказывали об амулетах и талисманах: что это такое и какая между ними разница.

Также читайте о 5 вещах, которые нельзя класть под подушку, чтобы не навлечь горе.

При написании материала были использованы источники: сайт "Вся Магія" и Grave Care.

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